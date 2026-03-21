Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Skor Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026: Waktunya Sudahi Puasa Trofi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |12:19 WIB
Simak prediksi skor Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)
A
A
A

LONDON – Prediksi skor Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026 akan dibahas. Sudah waktunya bagi kedua klub untuk menyudahi puasa trofi!

Duel Final Piala Liga Inggris 2025-2026 itu akan digelar di Stadion Wembley, London, Inggris, Minggu 22 Maret pukul 23.30 WIB. Kedua tim dalam kondisi berbeda jelang laga.

1. Diunggulkan

Arsenal vs Manchester City berakhir 1-1 (Foto: Man City)

Arsenal baru saja melaju ke perempatfinal Liga Champions 2025-2026 dengan agregat 3-1. Mereka menyisihkan Bayer Leverkusen usai menang 2-0 pada leg II 16 besar Liga Champions 2025-2026 di kandang sendiri.

Sedangkan, Man City justru harus mengubur mimpinya. The Citizens gagal memanggungkan comeback nan epik dan malah tumbang 1-2 dari Real Madrid. Alhasil, mereka tersisih dengan agregat 1-5!

Terang saja, Arsenal di atas angin. Namun, mereka tak boleh terlalu jemawa. Sebab, kelelahan sudah pasti melanda. Ingat, The Gunners selalu bermain setiap 3-4 hari sejak Oktober 2025.

Sejumlah pemain dipastikan absen! Arsenal akan tanpa Mikel Merino, Eberechi Eze, Jurien Timber, dan Martin Odegaard yang kebugarannya diragukan. Sedangkan, Man City akan bermain tanpa Marc Guehi yang terkendala aturan serta Josko Gvardiol yang bermasalah dengan betisnya.

2. Rekor

Kendati cukup banyak pemain inti yang absen, sekali lagi, Arsenal ada di atas angin. Mereka tidak terkalahkan dalam enam laga beruntun saat berjumpa Man City di semua kompetisi!

Namun, kembali, Arsenal perlu berkaca pada rekor mereka di Piala Liga. Dari delapan kali lolos ke final, mereka baru dua kali juara pada (1986-1987 dan 1992-1993)!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/45/3199739/jadwal_arsenal_vs_manchester_city_di_final_piala_liga_inggris_2025_2026_sudah_diketahui-V3pr_large.jpg
Jadwal Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026: Awal dari Quadruple?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/45/3199495/arsenal_lolos_ke_final_piala_liga_inggris_2025_2026-wLCe_large.jpg
Arsenal Lolos ke Final Piala Liga Inggris 2025-2026, Declan Rice: Liam Rosenior Bikin Chelsea Makin Ganas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/45/3195477/hasil_chelsea_vs_arsenal_di_semifinal_piala_liga_inggris_2025_2026_arsenal-oery_large.jpg
Hasil Chelsea vs Arsenal di Semifinal Piala Liga Inggris 2025-2026: Menang 3-2, The Gunners Selangkah ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/45/3191569/arsenal_menang_adu_penalti_8_7_melawan_crystal_palace_di_perempatfinal_piala_liga_inggris_2025_2026-UFQ8_large.jpg
Piala Liga Inggris 2025-2026: Arsenal vs Crystal Palace Dituntaskan Adu Penalti, Mikel Arteta Puji Kualitas The Gunners
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/20/11/1688843/fakta-sepak-bola-stadion-gbk-muat-tampung-seluruh-populasi-penduduk-saint-kitts-and-nevis-aqp.webp
Fakta Sepak Bola: Stadion GBK Muat Tampung Seluruh Populasi Penduduk Saint Kitts and Nevis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/06/bintang_persik_kediri_ezra_walian.jpg
17 Pemain Dicoret dari Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026, Ada Ezra Walian
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement