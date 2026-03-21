Prediksi Skor Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026: Waktunya Sudahi Puasa Trofi!

LONDON – Prediksi skor Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026 akan dibahas. Sudah waktunya bagi kedua klub untuk menyudahi puasa trofi!

Duel Final Piala Liga Inggris 2025-2026 itu akan digelar di Stadion Wembley, London, Inggris, Minggu 22 Maret pukul 23.30 WIB. Kedua tim dalam kondisi berbeda jelang laga.

1. Diunggulkan

Arsenal baru saja melaju ke perempatfinal Liga Champions 2025-2026 dengan agregat 3-1. Mereka menyisihkan Bayer Leverkusen usai menang 2-0 pada leg II 16 besar Liga Champions 2025-2026 di kandang sendiri.

Sedangkan, Man City justru harus mengubur mimpinya. The Citizens gagal memanggungkan comeback nan epik dan malah tumbang 1-2 dari Real Madrid. Alhasil, mereka tersisih dengan agregat 1-5!

Terang saja, Arsenal di atas angin. Namun, mereka tak boleh terlalu jemawa. Sebab, kelelahan sudah pasti melanda. Ingat, The Gunners selalu bermain setiap 3-4 hari sejak Oktober 2025.

Sejumlah pemain dipastikan absen! Arsenal akan tanpa Mikel Merino, Eberechi Eze, Jurien Timber, dan Martin Odegaard yang kebugarannya diragukan. Sedangkan, Man City akan bermain tanpa Marc Guehi yang terkendala aturan serta Josko Gvardiol yang bermasalah dengan betisnya.

2. Rekor

Kendati cukup banyak pemain inti yang absen, sekali lagi, Arsenal ada di atas angin. Mereka tidak terkalahkan dalam enam laga beruntun saat berjumpa Man City di semua kompetisi!

Namun, kembali, Arsenal perlu berkaca pada rekor mereka di Piala Liga. Dari delapan kali lolos ke final, mereka baru dua kali juara pada (1986-1987 dan 1992-1993)!