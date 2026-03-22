Link Live Streaming Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026: Arti Penting Sebuah Trofi

Simak link live streaming Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026 di akhir artikel ini (Foto: Manchester City)

LONDON – Link live streaming Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026 ada di akhir artikel. Kendati kerap dipandang remeh, trofi dari kompetisi ini sangat penting.

Duel Arsenal vs Manchester City itu akan digelar di Stadion Wembley, London, Inggris, Minggu (22/3/2026) pukul 23.30 WIB. Kedua tim berjuang meraih trofi pertama di musim ini.

1. Final 2017-2018

Khusus bagi Man City, trofi Piala Liga Inggris yang diraih pada 2017-2018 sangat penting artinya. Sebab, itu adalah pembuka jalan untuk salah satu masa keemasan klub di bawah Pep Guardiola.

Kebetulan, final delapan tahun lalu di Wembley mempertemukan antara Man City dengan Arsenal. Guardiola mengakui gelar Piala Liga Inggris 2017-2018 sangat penting artinya meski kerap dianggap remeh.

“Saya ingat trofi Piala Liga Inggris pertama kita. Itu adalah trofi pertama kita (sejak bersama-sama). Apa yang terjadi berikutnya bisa saja lebih baik atau buruk,” papar Guardiola, mengutip dari laman resmi klub, Minggu (22/3/2026).

“Kami memenangi trofi tapi (utamanya adalah) soal konsistensi. Anda bisa memenangi satu trofi lalu menghilang. Ini soal bagaimana tim bekerja setiap tahun untuk mencapai ke sana,” tukas pria asal Spanyol itu.