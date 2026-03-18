Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bernardo Tavares Janji Persebaya Surabaya Bakal Bangkit Usai Jeda Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |00:01 WIB
Bernardo Tavares Janji Persebaya Surabaya Bakal Bangkit Usai Jeda Super League 2025-2026
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menegaskan timnya akan melakukan pembenahan besar-besaran selama jeda Super League 2025-2026 yang berlangsung sekitar dua pekan. Langkah ini diambil demi memastikan skuad Bajul Ijo tampil lebih tangguh dalam mengarungi sisa kompetisi musim ini.

Saat ini, Persebaya tertahan di posisi ketujuh klasemen sementara dengan raihan 39 poin. Koleksi poin tersebut didapat dari catatan sepuluh kemenangan, sembilan hasil imbang, dan enam kekalahan dari 25 pertandingan yang telah dijalani.

Bernardo Tavares mengungkapkan bahwa dirinya memberikan kesempatan kepada para pemain untuk beristirahat sejenak dari rutinitas latihan. Setelah masa libur singkat tersebut, Gali Freitas dan kawan-kawan akan langsung digembleng untuk memperbaiki performa tim ke depan.

1. Pemulihan Mental Pasca-Kekalahan Telak

"Kami memutuskan untuk memberikan waktu kepada para pemain sebelum kembali mempersiapkan diri. Target kami adalah kembali lebih kuat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental,” jelas Tavares dilansir dari laman resmi Persebaya, Rabu (17/3/2026).

Persebaya Surabaya dihajar Borneo FC 1-5 Persebayaid
Persebaya Surabaya dihajar Borneo FC 1-5

Pelatih asal Portugal tersebut mengakui kekalahan telak 1-5 dari Borneo FC pada laga terakhir menjadi pukulan yang sangat berat. Namun, ia bertekad menjadikan hasil minor tersebut sebagai bahan evaluasi dan motivasi tambahan agar para pemainnya bisa segera bangkit.

"Kekalahan 1-5 tentu menjadi pelajaran yang berat bagi kami, dan saya percaya semua pemain ingin bangkit dan menjadi lebih kuat," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement