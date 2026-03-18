Bernardo Tavares Janji Persebaya Surabaya Bakal Bangkit Usai Jeda Super League 2025-2026

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menegaskan timnya akan melakukan pembenahan besar-besaran selama jeda Super League 2025-2026 yang berlangsung sekitar dua pekan. Langkah ini diambil demi memastikan skuad Bajul Ijo tampil lebih tangguh dalam mengarungi sisa kompetisi musim ini.

Saat ini, Persebaya tertahan di posisi ketujuh klasemen sementara dengan raihan 39 poin. Koleksi poin tersebut didapat dari catatan sepuluh kemenangan, sembilan hasil imbang, dan enam kekalahan dari 25 pertandingan yang telah dijalani.

Bernardo Tavares mengungkapkan bahwa dirinya memberikan kesempatan kepada para pemain untuk beristirahat sejenak dari rutinitas latihan. Setelah masa libur singkat tersebut, Gali Freitas dan kawan-kawan akan langsung digembleng untuk memperbaiki performa tim ke depan.

1. Pemulihan Mental Pasca-Kekalahan Telak

"Kami memutuskan untuk memberikan waktu kepada para pemain sebelum kembali mempersiapkan diri. Target kami adalah kembali lebih kuat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental,” jelas Tavares dilansir dari laman resmi Persebaya, Rabu (17/3/2026).

Persebaya Surabaya dihajar Borneo FC 1-5 Persebayaid

Pelatih asal Portugal tersebut mengakui kekalahan telak 1-5 dari Borneo FC pada laga terakhir menjadi pukulan yang sangat berat. Namun, ia bertekad menjadikan hasil minor tersebut sebagai bahan evaluasi dan motivasi tambahan agar para pemainnya bisa segera bangkit.

"Kekalahan 1-5 tentu menjadi pelajaran yang berat bagi kami, dan saya percaya semua pemain ingin bangkit dan menjadi lebih kuat," tambahnya.