HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jordi Amat Siap Kawal Adaptasi Shayne Pattynama di Persija Jakarta Jelang Laga Kontra Persita Tangerang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |18:55 WIB
Jordi Amat Siap Kawal Adaptasi Shayne Pattynama di Persija Jakarta Jelang Laga Kontra Persita Tangerang
Pemain Persija Jakarta, Jordi Amat. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Bintang baru Persija Jakarta, Shayne Pattynama, disebut membutuhkan dukungan penuh agar bisa segera menyatu dengan skema permainan tim. Rekan setimnya yang juga sesama pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jordi Amat, menyatakan kesiapannya untuk membantu Shayne agar proses adaptasi di skuad Macan Kemayoran berjalan lancar.

Shayne merupakan rekrutan anyar Persija Jakarta yang sudah diperkenalkan pada Jumat 23 Januari 2026. Pemain yang didatangkan untuk memperkuat lini pertahanan ini telah resmi terikat kontrak dengan durasi selama 2,5 musim.

Jordi Amat mengatakan Shayne Pattynama memang butuh adaptasi dengan skema permainan Persija. Hal itu agar tentunya untuk dia menunjukan performanya agar dapat tampil apik.

1. Sambutan Hangat dari Skuad Macan Kemayoran

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)
Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)

"Dia membutuhkan bantuan tentunya. Kita akan mencoba membantunya untuk memberikannya sambutan hangat," kata Jordi dikutip, Minggu (25/1/2026).

"Jadi, sangat senang melihatnya bersama kami," tambahnya.

 

