HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2025-2026: Crystal Palace 1-3 Chelsea, Newcastle United 0-2 Aston Villa

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |23:20 WIB
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Crystal Palace 1-3 Chelsea, Newcastle United 0-2 Aston Villa
Selebrasi gol Joao Pedro di laga Crystal Palace vs Chelsea. (Foto: Instagram/chelseafc)
A
A
A

PERSAINGAN di papan klasemen Liga Inggris 2025-2026 semakin memanas setelah sejumlah tim besar dan papan tengah merampungkan matchday ke-23 mereka pada Minggu (26/1/2026) malam WIB. Sorotan utama tertuju pada keberhasilan Nottingham Forest yang menjauhi zona degradasi, serta Chelsea dan Aston Villa yang terus menempel ketat posisi puncak klasemen lewat kemenangan tandang yang meyakinkan.

Nottingham Forest di bawah asuhan Sean Dyche secara mengejutkan berhasil membungkam Brentford dengan skor 2-0 di Gtech Community Stadium. Gol pembuka dicetak oleh Igor Jesus pada menit ke-12 setelah memanfaatkan umpan Ola Aina. Taiwo Awoniyi kemudian mengunci kemenangan di menit ke-79 melalui skema serangan balik cepat.

Hasil ini sangat krusial bagi Forest untuk menjaga jarak lima poin dari zona merah.

1. Kebangkitan Chelsea

Di Selhurst Park, Chelsea yang kini ditangani Liam Rosenior tampil dominan dengan menggilas Crystal Palace 3-1. Pertandingan ini menjadi panggung bagi para bintang asal Amerika Selatan.

Wonderkid Brasil berusia 18 tahun, Estevao, membuka keunggulan pada menit ke-34 setelah memanfaatkan kesalahan fatal pemain Palace, Jaydee Canvot. Estevao kembali berperan dalam gol kedua yang dicetak rekan senegaranya, Joao Pedro, pada menit ke-50.

Joao Pedro di laga Crystal Palace vs Liverpool. (Foto: Instagram/chelseafc)
Joao Pedro di laga Crystal Palace vs Liverpool. (Foto: Instagram/chelseafc)

Penderitaan Crystal Palace bertambah setelah Adam Wharton menerima kartu merah. Enzo Fernandez kemudian memantapkan kemenangan The Blues melalui titik putih pada menit ke-64.

Meski Chris Richards sempat memperkecil ketertinggalan di akhir laga, Palace tetap gagal memutus tren delapan laga tanpa kemenangan. Hasil ini membawa Chelsea merangsek ke posisi keempat klasemen sementara.

 

