Hasil Persijap Jepara vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Laskar Kalinyamat Menang 2-0

JEPARA – Persijap Jepara sukses memaksimalkan status sebagai tuan rumah saat menjamu PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026. Berlaga di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Sabtu (24/1/2026), Persijap Jepara tampil disiplin dan berhasil menundukkan tim tamu dengan skor meyakinkan 2-0.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi anak asuh Divaldo Alves untuk terus bersaing di papan atas klasemen sementara.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persijap dan PSM memainkan laga dengan tempo sedang dalam awal babak pertama. Kedua tim lebih hati-hati sambil membaca pola permainan satu sama lainnya.

Persijap berhasil unggul lebih dahulu atas tim tamu. Kepastian itu setelah Carlos Franca dapat mencatatkan nama di papan skor pada menit ke-5.

PSM bukan tanpa perlawanan begitu saja. Skuad Juku Eja—julukan PSM—juga merepotkan lini pertahanan tim tuan rumah, tetapi mereka belum mampu mencetak gol balasan.

Persijap Jepara vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/persijap_jepara)

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu Persijap dapat unggul 1-0 atas PSM.

Babak Kedua

Persijap tampil begitu percaya diri pada awal babak kedua. Hal itu menandakan mereka ingin menambah pundi-pundi golnya ke gawang lawan.