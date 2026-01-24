Hasil Bali United vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Skor Berakhir Sama Kuat 3-3

GIANYAR – Duel sengit yang diwarnai drama enam gol tersaji saat Bali United menjamu Semen Padang dalam lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Sabtu (24/1/2026) sore WIB, tim tamu Semen Padang sukses mencuri satu poin setelah menahan imbang Serdadu Tridatu dengan skor ketat 3-3.

Pertandingan ini menjadi panggung adu taktik yang luar biasa, di mana kedua tim sempat saling membalikkan keadaan sebelum akhirnya harus puas berbagi angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Semen Padang ambil inisiatif permainan ofensif di awal babak pertama. Tak butuh waktu lama, Kabau Sirah—julukan Semen Padang—sukses mencetak gol pada menit kelima.

Adalah Angelo Meneses (5') yang berhasil mencetak gol usai menerima umpan matang dari Kianz Froese. Setelah gol itu, Kabau Sirah masih mempertahankan permainan ofensif.

Sementara, Bali United masih belum menemukan permainan terbaiknya. Serangan Serdadu Tridatu—julukan Bali United—selalu terpatahkan.

Bali United vs Semen Padang. (Foto: Instagrram/baliunitedfc)

Pada menit ke-12, Semen Padang berhasil menggandakan keunggulan. Kianz Froese kembali menjadi motor serangan dengan mengirim umpan matang kepada Jaime Giraldo (12'), Semen Padang unggul 2-0.

Hingga pertengahan pertandingan, Bali United masih belum bisa menampilkan permainan terbaik. Serangan masif Serdadu Tridatu selalu bisa terpatahkan.

Babak Kedua

Pada akhirnya, Semen Padang sukses mengunci keunggulan pada babak pertama dengan skor 2-0. Berlanjut pada babak kedua, Bali United memasukkan Jens Raven untuk menambah daya gedor.