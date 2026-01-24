Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Gol Telat Matheus Alves Selamatkan Pendekar Cisadane dari Kekalahan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |17:58 WIB
Hasil Persita Tangerang vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Gol Telat Matheus Alves Selamatkan Pendekar Cisadane dari Kekalahan
Suasana laga Persita Tangerang vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persita.official)
A
A
A

TANGERANG Persita Tangerang gagal mengamankan poin penuh saat menjamu Bhayangkara FC dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pada Sabtu (24/1/2026), tim berjuluk Pendekar Cisadane tersebut harus puas bermain imbang 1-1 setelah sempat tertinggal lebih dulu di paruh pertama.

Hasil ini memaksa kedua tim berbagi angka dalam duel yang berlangsung ketat di lini tengah. Persita pun kini duduk di peringkat kelima dengan 32 poin, sementara Bhayangkara FC tertahan di posisi kesembilan dengan 23 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita dan Bhayangkara FC bermain dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Sebab, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Pada menit ke-38, Skuad Guardian—julukan Bhayangkara FC—unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Kepastian itu setelah Privat Mbarga mencatatkan namanya di papan skor.

Persita bukan tanpa perlawanan, mereka juga sempat merepotkan pertahanan Bhayangkara FC. Akan tetapi, tim tuan rumah belum mampu mencetak gol balasan.

Persita Tangerang vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/persita.official)
Persita Tangerang vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/persita.official)

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu Persita masih tertinggal 0-1 dari Bhayangkara FC.

Babak Kedua

Persita tampil lebih agresif pada babak kedua. Tim asuhan Carlos Pena itu berjuang agar tidak menelan kekalahan dari Bhayangkara dalam laga kandang.

 

Halaman:
1 2
      
