HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kabar Buruk! Ole Romeny Terancam Absen Bela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 Akibat Cedera Patah Kaki

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |19:30 WIB
Pemain Oxford United, Ole Romeny. (Foto: Instagram/oleromeny)
BADAI cedera tampaknya belum mau beranjak dari lini serang Timnas Indonesia. Menjelang agenda penting FIFA Series 2026 yang dijadwalkan pada akhir Maret nanti, pelatih John Herdman harus menerima kabar memilukan mengenai kondisi striker andalannya, Ole Romeny. Penyerang yang merumput di kasta kedua Liga Inggris bersama Oxford United tersebut dilaporkan mengalami cedera serius yang mengancam partisipasinya membela Merah Putih.

Kabar ini sekaligus menjawab teka-teki mengenai hilangnya nama Romeny dalam daftar susunan pemain Oxford United dalam beberapa pertandingan terakhir. Kehilangan Ole menjadi pukulan telak kedua bagi John Herdman, mengingat sebelumnya Miliano Jonathans juga dipastikan menepi akibat cedera ACL.

1. Misteri Absennya Ole di Oxford United Terungkap

Spekulasi mengenai kondisi Ole Romeny mencuat setelah ia tidak terlihat saat Oxford United meraih kemenangan tipis 1-0 atas Blackburn Rovers di Kassam Stadium, Kamis (12/3/2026). Meskipun timnya sedang dalam tren positif dengan tiga kemenangan beruntun, ketiadaan nama Ole di bangku cadangan menjadi sorotan tajam.

Ole Romeny. (Foto: Instagram/oufcofficial)

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kanal YouTube Hanif Thamrin, terungkap Ole Romeny menderita patah kaki. Laporan ini diperkuat oleh data dari situs Transfermarkt yang menyebutkan sang pemain mengalami fraktur pada kaki, sehingga harus absen dalam laga-laga krusial.

Sebelum menghilang dari skuad, Ole terakhir kali terlihat merumput saat menghadapi Stoke City pada 25 Februari 2026, di mana ia hanya tampil selama 24 menit sebagai pemain pengganti.

 

