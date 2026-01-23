Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persis Solo vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Pesut Etam Geser Persib Bandung dari Puncak Klasemen!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |17:51 WIB
Borneo FC menang 1-0 atas Persis Solo di Super League 2025-2026. (Foto: X/@BorneoSMR)
Borneo FC menang 1-0 atas Persis Solo di Super League 2025-2026. (Foto: X/@BorneoSMR)
A
A
A

BORNEO FC menang 1-0 atas Persis Solo dalam lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jumat (23/1/2026) sore WIB. Gol tunggal Borneo FC dicetak Mariano Peralta di menit 15.

Berkat kemenangan ini, skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- naik ke puncak klasemen. Kini Borneo FC mengumpulkan 40 poin dan menggeser Persib Bandung yang turun ke posisi dua klasemen dengan 38 angka.

Borneo FC menang 1-0 atas Persis Solo BorneoSMR

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persis Solo dan Borneo FC memainkan laga dengan tempo sedang di awal babak pertama. Kedua klub berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lain.

Pada menit ke-15, Borneo FC unggul lebih dahulu atas Persis Solo. Keunggulan itu didapat setelah Mariano Peralta mencatatkan namanya di papan skor. Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Borneo FC unggul 1-0 atas tim tuan rumah.

Babak Kedua

Persis Solo mencoba bangkit di babak kedua. Mereka bermain lebih agresif ketimbang babak pertama untuk mencetak gol balasan.

 

