Adu Harga Pasaran Pemain Persib Bandung Thom Haye dengan Layvin Kurzawa, bak Bumi dan Langit?

BANDUNG – Gebrakan besar kembali dilakukan Persib Bandung di bursa transfer musim ini. Setelah sukses mendaratkan gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, tim berjuluk Maung Bandung tersebut kini dilaporkan segera meresmikan eks bintang Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa.

Kehadiran dua pemain dengan rekam jejak mentereng di Eropa ini memicu perbandingan menarik, terutama dari sisi nilai pasar mereka saat ini.

Media ternama Prancis, L’Equipe, melaporkan Kurzawa yang kini berusia 33 tahun akan menandatangani kontrak jangka pendek hingga akhir musim Super League 2025-2026 pada akhir pekan ini. Kurzawa yang berstatus tanpa klub setelah dilepas Boavista pada Juli 2025 lalu, diproyeksikan akan menjadi tandem baru bagi Thom Haye di skuad asuhan Bojan Hodak.

1. Perbandingan Nilai Pasar

Meski memiliki profil mentereng sebagai mantan bek sayap Timnas Prancis, harga pasaran Layvin Kurzawa saat ini rupanya berada di bawah Thom Haye. Mengutip data dari Transfermarkt, Thom Haye memiliki nilai pasar sebesar 1 juta euro atau sekira Rp19,8 miliar.

Meski angka ini menurun dibanding masa keemasannya di SC Heerenveen (Rp59,5 miliar), Haye tetap menjadi salah satu pemain termahal di kompetisi domestik saat ini.

Thom Haye beraksi di laga Persik Kediri vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Di sisi lain, Layvin Kurzawa kini dibanderol dengan harga pasar 750 ribu euro atau sekira Rp14,8 miliar. Meski selisihnya tidak terlalu jauh, ini menunjukkan secara nilai ekonomis saat ini, Thom Haye masih unggul atas Kurzawa.

Penurunan nilai pasar Kurzawa yang cukup drastis ini tak lepas dari minimnya menit bermain yang ia dapatkan saat membela Boavista, di mana ia hanya tampil dalam empat pertandingan dengan total 170 menit bermain.