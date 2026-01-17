Hasil Babak Pertama Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026: 2 Gol Dianulir, Skor Masih 0-0

MANCHESTER – Hasil babak pertama Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Sabtu (17/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Man United sempat mencetak dua gol di babak pertama tapi semuanya dianulir. Alhasil, paruh awal ini berakhir kacamata.

Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel berlangsung seru sejak awal. Sundulan Harry Maguire membentur mistar gawang di menit ketiga! Percobaan lain datang dari sepakan spekulatif Kobbie Mainoo yang masih bisa ditangkap Gianluigi Donnarumma di menit ketujuh.

Man City meraih peluang pertama lewat sundulan Bernardo Silva yang melambung di menit ke-15. Lagi, tuan rumah mengancam lewat tendangan Patrick Dorgu dari jarak dekat yang bisa ditepis Donnarumma di menit ke-22.

Man United sempat mencetak gol via Amad di menit ke-33 tapi dianulir karena offside. Sementara, Man City nyaris unggul andai Senne Lammens tak bereaksi cepat menepis sundulan Max Alleyne di menit ke-37.

Lagi, gawang Donnarumma bergetar di menit ke-41. Kembali gol yang dicetak Bruno Fernandes itu dianulir karena offside. Skor 0-0 pun menutup babak pertama.