Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026: 2 Gol Dianulir, Skor Masih 0-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |20:19 WIB
Hasil Babak Pertama Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026: 2 Gol Dianulir, Skor Masih 0-0
Laga Manchester United vs Manchester City di babak pertama berakhir 0-0 (Foto: Premier League)
A
A
A

MANCHESTER – Hasil babak pertama Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Sabtu (17/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Man United sempat mencetak dua gol di babak pertama tapi semuanya dianulir. Alhasil, paruh awal ini berakhir kacamata.

Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)
Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel berlangsung seru sejak awal. Sundulan Harry Maguire membentur mistar gawang di menit ketiga! Percobaan lain datang dari sepakan spekulatif Kobbie Mainoo yang masih bisa ditangkap Gianluigi Donnarumma di menit ketujuh.

Man City meraih peluang pertama lewat sundulan Bernardo Silva yang melambung di menit ke-15. Lagi, tuan rumah mengancam lewat tendangan Patrick Dorgu dari jarak dekat yang bisa ditepis Donnarumma di menit ke-22.

Man United sempat mencetak gol via Amad di menit ke-33 tapi dianulir karena offside. Sementara, Man City nyaris unggul andai Senne Lammens tak bereaksi cepat menepis sundulan Max Alleyne di menit ke-37.

Lagi, gawang Donnarumma bergetar di menit ke-41. Kembali gol yang dicetak Bruno Fernandes itu dianulir karena offside. Skor 0-0 pun menutup babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/45/3195914/simak_link_live_streaming_manchester_united_vs_manchester_city_di_liga_inggris_2025_2026-lARi_large.jpg
Link Live Streaming Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026: Penuh Aroma Dendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/45/3195875/michael_carrick_ingin_tingkatkan_performa_manchester_united-fQma_large.jpg
Michael Carrick Antar Manchester United Kalahkan Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/45/3195578/ole_gunnar_solskjaer-AfQI_large.jpg
Ole Gunnar Solskjaer Kecewa Manchester United Lebih Pilih Michael Carrick
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/45/3195265/michael_carrick_resmi_jadi_pelatih_manchester_united-IaLJ_large.jpg
Michael Carrick Resmi Jadi Pelatih Manchester United!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/16/11/1666867/amankan-tiket-sekarang-dukung-timnas-futsal-indonesia-di-afc-futsal-asian-cup-2026-sir.webp
Amankan Tiket Sekarang. Dukung Timnas Futsal Indonesia di AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/16/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_foto_vff.jpg
Komentar Berkelas Kim Sang-sik usai Timnas Vietnam U-23 Tembus Semifinal Piala Asia U-23 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement