Link Live Streaming Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026: Penuh Aroma Dendam

MANCHESTER - Link live streaming Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 ada di akhir artikel. Duel ini penuh aroma dendam!

Laga Manchester United vs Manchester City itu merupakan matchday 22 Liga Inggris 2025-2026. Partai dijadwalkan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Sabtu (17/1/2026) pukul 19.30 WIB.

1. Magis Old Trafford

Derby Manchester kali ini jadi debut kedua buat Michael Carrick selaku pelatih interim di kubu Man United. Ia tentu berharap bisa membalaskan kekalahan 0-3 di pertemuan pertama musim ini.

Carrick yakin magis Old Trafford akan membantu timnya membalaskan dendam itu. Ia menginginkan para penggemar menyuarakan dukungan penuh selama 90 menit demi menghancurkan sang tetangga berisik.

“Saya pikir tempat ini bukannya tidak memiliki jiwa, tempat ini masih memiliki magisnya,” tegas Carrick, mengutip dari Goal International, Sabtu (17/1/2026).

“Kami harus membuat Old Trafford jadi tempat yang lebih baik dengan bantuan suporter. Itu adalah magis yang berusaha kami dapatkan lagi,” tegas pria berpaspor Inggris itu.