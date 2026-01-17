Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Link Live Streaming Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026: Penuh Aroma Dendam

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |15:41 WIB
Link Live Streaming Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026: Penuh Aroma Dendam
Simak link live streaming Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Manchester United)
A
A
A

MANCHESTER - Link live streaming Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 ada di akhir artikel. Duel ini penuh aroma dendam!

Laga Manchester United vs Manchester City itu merupakan matchday 22 Liga Inggris 2025-2026. Partai dijadwalkan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Sabtu (17/1/2026) pukul 19.30 WIB.

1. Magis Old Trafford

Phil Foden di laga Man City vs Man United. (Foto: Premier League)

Derby Manchester kali ini jadi debut kedua buat Michael Carrick selaku pelatih interim di kubu Man United. Ia tentu berharap bisa membalaskan kekalahan 0-3 di pertemuan pertama musim ini.

Carrick yakin magis Old Trafford akan membantu timnya membalaskan dendam itu. Ia menginginkan para penggemar menyuarakan dukungan penuh selama 90 menit demi menghancurkan sang tetangga berisik.

“Saya pikir tempat ini bukannya tidak memiliki jiwa, tempat ini masih memiliki magisnya,” tegas Carrick, mengutip dari Goal International, Sabtu (17/1/2026).

“Kami harus membuat Old Trafford jadi tempat yang lebih baik dengan bantuan suporter. Itu adalah magis yang berusaha kami dapatkan lagi,” tegas pria berpaspor Inggris itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/45/3195875/michael_carrick_ingin_tingkatkan_performa_manchester_united-fQma_large.jpg
Michael Carrick Antar Manchester United Kalahkan Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/45/3195578/ole_gunnar_solskjaer-AfQI_large.jpg
Ole Gunnar Solskjaer Kecewa Manchester United Lebih Pilih Michael Carrick
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/45/3195265/michael_carrick_resmi_jadi_pelatih_manchester_united-IaLJ_large.jpg
Michael Carrick Resmi Jadi Pelatih Manchester United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/45/3195028/marcus_rashford_dan_rasmus_hojlund_bisa_jadi_juara_saat_dipinjamkan_oleh_manchester_united-QiVq_large.jpg
Marcus Rashford dan Rasmus Hojlund Juara saat Dipinjamkan, Manchester United Malah Puasa Gelar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/17/51/1666977/update-ranking-bwf-fajarfikri-girang-tembus-peringkat-4-dunia-kuv.webp
Update Ranking BWF: Fajar/Fikri Girang Tembus Peringkat 4 Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/17/as_roma_resmi_meminjam_donyell_malen_dari_aston_vi.jpg
AS Roma Resmi Datangkan Donyell Malen, Gasperini Dapat Senjata Baru Jelang Duel Torino
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement