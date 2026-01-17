Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Michael Carrick Antar Manchester United Kalahkan Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |11:49 WIB
Michael Carrick Antar Manchester United Kalahkan Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 Malam Ini?
Michael Carrick ingin tingkatkan performa Manchester United. (Foto: Laman resmi Manchester United)
MICHAEL Carrick antar Manchester United kalahkan Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 malam ini? Sesuai jadwal, Manchester United akan menjamu Manchester City di pekan ke-22 Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Sabtu (17/1/2026) pukul 19.30 WIB.

Setelah memecat Ruben Amorim, manajemen Manchester United menunjuk Michael Carrick sebagai pelatih caretaker hingga akhir musim. Pelatih 44 tahun ini diharapkan dapat meningkatkan performa Manchester United yang belum konsisten.

1. Ditargetkan Antar Manchester United Lolos Liga Champions 2026-2027

MIchael Carrick REUTERS

Target utama Michael Carrick adalah meloloskan Manchester United ke Liga Champions 2026-2027. Untuk lolos ke Liga Champions musim depan, Manchester Merah wajib finis di posisi empat besar klasemen akhir Liga Inggris 2025-2026.

Hingga pekan ke-21 Liga Inggris 2025-2026, Manchester United duduk di posisi tujuh dengan 32 angka. Manchester United hanya terpaut tiga poin dari Liverpool di posisi empat atau batas akhir tim yang lolos ke Liga Champions musim depan depan.

“Menurut saya, lolos ke Liga Champions adalah peningkatan. Namun, saat ini saya mencoba mengembangkan pemain secara individu,” kata Michael Carrick, Okezone mengutip dari laman resmi Manchester United, Sabtu (17/1/2026).

“Fokus utama dalah membuat para pemain terus berkembang. Jadi ada beberapa unsur yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan dengan cara tertentu,” lanjut Michael Carrick.

 

