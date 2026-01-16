Persita Tangerang Targetkan Juara di Super League 2025-2026?

PELATIH Persita Tangerang Carlos Pena menegaskan timnya punya ambisi besar merangsek naik ke papan atas klasemen Super League 2025-2026. Saat ini Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- menempati posisi kelima klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 31 poin.

Persita Tangerang hanya berjarak tiga poin dari posisi empat yang ditempati Malut United FC (34 poin). Carlos Pena menyatakan timnya tidak berpuas diri dengan catatan di putaran pertama Super League 2025-2026.

1. Persita Tangerang Tancap Gas di Paruh Kedua Musim

Persita Tangerang saat menang atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@persita.official)

Ia menegaskan Hokky Caraka dan kawan-kawan akan berusaha meraih hasil lebih baik di putaran kedua kompetisi kasta teratas di Indonesia tersebut.

“Semua laga sama pentingnya, kami adalah tim yang rendah hati, namun memiliki target yang ambisius. Para pemain memiliki ambisi besar, tapi kami datang dan fokus satu demi satu pertandingan," kata Carlos Pena.

“Tentu ini menjadi momen yang bagus untuk kami di paruh pertama musim, kami akan jeda sebentar dan setelah itu akan memikirkan hal menarik lainnya,” lanjut mantan pelatih Persija Jakarta ini.

2. Persita Tangerang Bisa Bersaing Lawan Klub Papan Atas

Persita Tangerang meraih kemenangan atas dua tim yang berada di posisi atas klasemen, yakni Persib Bandung (2-1) dan Borneo FC (2-0). Carlos Pena mengatakan catatan positif itu menjadi motivasi tim.