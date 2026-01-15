Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Top Super League yang Berpotensi Dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026, Nomor 1 Potensial Jadi Kapten!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |12:01 WIB
5 Pemain Top Super League yang Berpotensi Dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026, Nomor 1 Potensial Jadi Kapten!
Berikut lima pemain top Super League yang berpotensi dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

BERIKUT lima pemain top Super League yang berpotensi dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026. Salah satunya potensial jadi kapten!

Herdman bakal dihadapkan pada kenyataan berat di Piala AFF 2026. Para pemain diaspora bisa jadi tidak dilepas klub karena turnamen itu belum menjadi agenda resmi FIFA.

Maka, Herdman bisa jadi terpaksa memanggil pemain-pemain yang berlaga di Super League 2025-2026. Lantas, siapa saja nama-nama top yang berpotensi masuk skuad?

5 Pemain Top Super League yang Berpotensi Dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026

1. Rizky Ridho

Rizky Ridho siap bawa Timnas Indonesia menang atas Taiwan PSSI

Pemain satu ini sudah jadi langganan di Timnas Indonesia sejak era Shin Tae-yong. Ridho bahkan bisa bersaing dengan diaspora yang bermain di luar negeri, untuk satu tempat di lini belakang.

Besar kemungkinan, bek Persija Jakarta ini juga jadi kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Tentu, Ridho harus menunjukkan kualitasnya dulu bersama Macan Kemayoran agar dipilih.

2. Thom Haye

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)

Pemain satu ini bakal jadi andalan di Piala AFF 2026. Kebetulan, Haye membela Persib Bandung di Super League 2025-2026. Herdman bisa memanggil pria berusia 30 tahun ini tanpa kendala.

Piala AFF 2026 juga jadi kesempatan besar Haye untuk berprestasi di Timnas Indonesia. Mengingat, usianya sudah tidak muda lagi dan ini bakal jadi kans terakhirnya untuk bersinar selain Piala Asia 2027.

3. Marc Klok

Marc Klok beraksi di laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC (Foto: AFC)

Pemain satu ini baru kembali ke skuad Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Klok dipanggil oleh Patrick Kluivert kala itu karena tampil apik bersama Persib.

Di musim ini, pria kelahiran Amsterdam tersebut kembali unjuk gigi bareng Maung Bandung. Peran Klok mungkin tidak terlalu terlihat di lapangan tapi bisa jadi pemimpin di ruang ganti.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/49/3195430/john_herdman-wQXC_large.jpg
Nonton Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Terpukau!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/49/3195382/jordi_amat-XHWZ_large.jpg
Janji Jordi Amat Usai Persija Jakarta Kalah 0-1 dari Persib Bandung di GBLA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/49/3195342/persib_bandung_juara_paruh_musim_super_league_2025_2026-9dLu_large.jpg
Kalahkan Persija Jakarta 1-0, Kakang Rudianto: Persib Bandung Wajib Juara Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/49/3195154/ivar_jenner_bisa_gabung_persija_jakarta_dalam_waktu_dekat_ivarjnr-9FIv_large.jpg
The Jakmania Minta Persija Jakarta Datangkan Pemain Diaspora, Tanda Ivar Jenner Bergabung?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/15/11/1666337/bulgaria-calon-lawan-timnas-indonesia-di-turnamen-fifa-series-2026-fxv.webp
Bulgaria Calon Lawan Timnas Indonesia di Turnamen FIFA Series 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/francesco_bagnaia.jpg
Ducati Yakin Francesco Bagnaia Bangkit di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement