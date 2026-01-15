5 Pemain Top Super League yang Berpotensi Dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026, Nomor 1 Potensial Jadi Kapten!

Berikut lima pemain top Super League yang berpotensi dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

BERIKUT lima pemain top Super League yang berpotensi dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026. Salah satunya potensial jadi kapten!

Herdman bakal dihadapkan pada kenyataan berat di Piala AFF 2026. Para pemain diaspora bisa jadi tidak dilepas klub karena turnamen itu belum menjadi agenda resmi FIFA.

Maka, Herdman bisa jadi terpaksa memanggil pemain-pemain yang berlaga di Super League 2025-2026. Lantas, siapa saja nama-nama top yang berpotensi masuk skuad?

5 Pemain Top Super League yang Berpotensi Dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026

1. Rizky Ridho

Pemain satu ini sudah jadi langganan di Timnas Indonesia sejak era Shin Tae-yong. Ridho bahkan bisa bersaing dengan diaspora yang bermain di luar negeri, untuk satu tempat di lini belakang.

Besar kemungkinan, bek Persija Jakarta ini juga jadi kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Tentu, Ridho harus menunjukkan kualitasnya dulu bersama Macan Kemayoran agar dipilih.

2. Thom Haye

Pemain satu ini bakal jadi andalan di Piala AFF 2026. Kebetulan, Haye membela Persib Bandung di Super League 2025-2026. Herdman bisa memanggil pria berusia 30 tahun ini tanpa kendala.

Piala AFF 2026 juga jadi kesempatan besar Haye untuk berprestasi di Timnas Indonesia. Mengingat, usianya sudah tidak muda lagi dan ini bakal jadi kans terakhirnya untuk bersinar selain Piala Asia 2027.

3. Marc Klok

Pemain satu ini baru kembali ke skuad Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Klok dipanggil oleh Patrick Kluivert kala itu karena tampil apik bersama Persib.

Di musim ini, pria kelahiran Amsterdam tersebut kembali unjuk gigi bareng Maung Bandung. Peran Klok mungkin tidak terlalu terlihat di lapangan tapi bisa jadi pemimpin di ruang ganti.