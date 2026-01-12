Hasil Persijap Jepara vs Dewa United di Super League 2025-2026: Stefano Lilipaly Cetak Gol, Banten Warriors Menang 3-0

JEPARA – Hasil Persijap Jepara vs Dewa United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Senin (12/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Banten Warriors.

Tiga gol Dewa United dicetak oleh Alexis Messidoro (9’), Alex Martins (40’), dan Stefano Lilipaly (50’). Kekalahan itu membenamkan Persijap di dasar klasemen dengan 9 poin dari 17 laga.

Persijap Jepara vs Dewa United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Persijap dan Dewa United memainkan laga dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Hal itu ditandai kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Skuad Banten Warriors dapat unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Kepastian itu setelah Alexis Messidoro mencetak gol dengan memaksimalkan umpan Kafiatur pada menit ke-19.

Dewa United semakin percaya diri dalam laga itu. Terbukti, mereka dapat menambah pundi-pundi golnya lewat Alex Martins pada menit ke-40+5.

Sampai akhir laga tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu, Dewa United masih unggul 2-0 atas Persijap.