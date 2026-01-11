5 Fakta Kemenangan Persib Bandung 1-0 atas Persija Jakarta di Super League 2025-2026, Nomor 1 Pertahankan Rekor!

Berikut lima fakta kemenangan Persib Bandung 1-0 atas Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

BERIKUT lima fakta kemenangan Persib Bandung 1-0 atas Persija Jakarta di Super League 2025-2026. Salah satunya adalah rekor apik yang terus dipertahankan Maung Bandung.

Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026) sore WIB. Tuan rumah menang 1-0 berkat gol Beckham Putra di menit kelima.

Lantas, apa saja lima fakta di balik kemenangan Persib atas Persija? Simak ulasan berikut ini.

1. Rekor Apik Persib Bandung Terjaga

Beckham Putra membuka skor di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta (Foto: Persib Bandung)

Hasil itu menjaga rekor apik Persib atas Persija di Bandung. Pangeran Biru tidak terkalahkan dalam 10 laga terkini di Liga Indonesia saban dimainkan di Kota Kembang.

Bahkan, dalam lima perjumpaan terakhir di kandang dan tandang, Persib tidak pernah menelan kekalahan. Dengan begitu, mereka bisa menepuk dada di hadapan sang rival.

2. Juara Paruh Musim

Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Kemenangan tersebut menambah koleksi poin Persib menjadi 38 dari 17 laga. Mereka kini bertakhta di puncak klasemen sekaligus jadi juara paruh musim.

Sementara, Persija nangkring di posisi 3 dengan 35 poin. Mereka tertinggal 3 poin dari sang juara bertahan dengan 17 laga tersisa di Super League 2025-2026.

3. Juara Paruh Musim Beruntun

Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Persib kini menjadi juara paruh musim untuk 2 edisi beruntun. Di Liga 1 2024-2025 (Super League), mereka juga sukses memuncaki klasemen setelah 17 pertandingan.

Mudah ditebak, Persib mampu bertahan hingga menjadi juara Liga 1 2024-2025. Patut dinanti apakah kesuksesan serupa bisa diulang musim ini atau tidak.