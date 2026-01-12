Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Teja Paku Alam Bersyukur Persib Bandung Juara Paruh Musim Super League 2025-2026 Usai Taklukkan Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |22:23 WIB
Teja Paku Alam Bersyukur Persib Bandung Juara Paruh Musim Super League 2025-2026 Usai Taklukkan Persija Jakarta
Teja Paku Alam bersyukur Persib Bandung bisa jadi juara paruh musim Super League 2025-2026 usai mengalahkan Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

BANDUNG – Kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam, bersyukur timnya jadi juara paruh musim Super League 2025-2026. Apalagi, kepastian itu didapat usai mengalahkan Persija Jakarta di pekan ke-17.

Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 11 Januari 2026 sore WIB. Tuan rumah menang 1-0 berkat gol Beckham Putra di menit kelima.

Beckham Putra membuka skor di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta (Foto: Persib Bandung)
Beckham Putra membuka skor di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta (Foto: Persib Bandung)

Berkat hasil itu, Persib naik ke puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan 38 poin dari 17 laga. Mereka unggul hanya 1 angka dari Borneo FC di posisi kedua sehingga berhak atas status juara paruh musim.

1. Bersyukur

Teja bersyukur timnya dapat meraih kemenangan atas Persija. Jadi, Maung Bandung bisa menutup putaran pertama dengan catatan manis.

"Alhamdulillah hasil yang patut kami syukuri. Yang terpenting adalah kami berhasil mendapatkan tiga poin di pertandingan penting ini," kata Teja dilansir dari laman Persib, Senin (12/1/2025).

Penjaga gawang asal Sumatra Barat itu tampil apik saat melawan Persija. Teja melakukan tiga penyelamatan penting sehingga gawang Persib tidak bisa dibobol oleh Macan Kemayoran.

 

Halaman:
1 2
      
