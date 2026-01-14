Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

The Jakmania Minta Persija Jakarta Datangkan Pemain Diaspora, Tanda Ivar Jenner Bergabung?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |03:05 WIB
The Jakmania Minta Persija Jakarta Datangkan Pemain Diaspora, Tanda Ivar Jenner Bergabung?
Ivar Jenner bisa gabung Persija Jakarta dalam waktu dekat. (Foto: instagram/@ivarjnr)
KETUA Umum The Jakmania Diky Soemarno menyarankan Persija Jakarta memboyong pemain-pemain diaspora untuk memperkuat tim pada putaran kedua Super League 2025-2026. Hal itu merupakan evaluasi dari suporter jika Persija Jakarta ingin bersaing dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026.

Sebelumnya, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- santer dikaitkan dengan pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner. Namun, gelandang 21 tahun itu masih terikat kontrak dengan FC Utrecht sampai 30 Juni 2026.

Ivar Jenner sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@ivarjnr)
Ivar Jenner sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@ivarjnr)

1. The Jakmania Belum Puas dengan Komposisi Pemain Persija Jakarta

Diky Soemarno mengaku belum puas dengan komposisi skuad asuhan Mauricio Souza saat ini karena masih ada lini-lini yang lemah. Jadi, ia ingin Persija Jakarta melakukan evaluasi secepat mungkin.

Rizky Ridho dan kawan-kawan menutup putaran pertama Super League 2025-2026 dengan finis di posisi tiga dengan 35 poin. Sementara itu, juara paruh musimnya adalah Persib Bandung yang mengumpulkan 38 poin.

"Harapan saya, Persija harus terus berbenah. Harus tahu siapa yang dipertahankan dan siapa yang diganti. Persija butuh pelapis sepadan dan pemain yang benar-benar memberikan kontribusi positif, bukan yang merugikan tim," kata Diky Soemarno usai konferensi pers di Clash of Legends Jakarta, Balai Kota.

2. Persija Jakarta Wajib Contoh Klub yang Pakai Pemain Keturunan

Pria berkacamata itu menyarankan Persija Jakarta mulai bermanuver untuk memboyong pemain-pemain diaspora yang memiliki kualitas. Tujuannya jelas agar Persija Jakarta jauh lebih baik ketimbang putaran pertama.

 

