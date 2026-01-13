Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Museum Persija Segera Hadir di Ancol: Rumah Baru Sejarah Macan Kemayoran

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |01:01 WIB
Museum Persija Segera Hadir di Ancol: Rumah Baru Sejarah Macan Kemayoran
Museum Persija Segera Hadir di Ancol. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun museum khusus klub sepak bola Persija Jakarta. Fasilitas yang diproyeksikan menjadi ikon baru bagi pendukung Macan Kemayoran ini direncanakan berdiri di kawasan Jakarta Utara guna memperkuat identitas klub di tanah kelahirannya.

"Saya sudah meminta di Ancol harus ada Museum Persija," kata Pramono saat pidato di acara haul pahlawan nasional MH Thamrin di TPU Karet Bivak, dikutip Selasa (13/1/2026).

Kawasan Ancol dinilai strategis untuk berdirinya museum Persija Jakarta. Sebab, kawasan tersebut berdekatan dengan Jakarta International Stadium (JIS). Penempatan museum Persija di Ancol juga sejalan dengan proyek akses Ancol-JIS dan dapat menciptakan multiplier effect.

"Supaya orang jualan merchandise-nya di sana. Itulah yang akan membuat hidup baik Ancol maupun JIS, dan juga Danau Cincin di sana," kata Pramono.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung/Foto: Felldy Utama-Okezone
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung/Foto: Felldy Utama-Okezone

1. Konektivitas Ancol dan Jakarta International Stadium

Adapun pada 25 Januari mendatang bakal dilakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan jembatan penghubung dari Ancol menuju JIS. Kata Pramono, aksesibilitas kedua lokasi ini efektif dilakukan jika terdapat fasilitas atau akses pendukungnya.

 

