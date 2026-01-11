Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Semen Padang vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Menang 3-2, Laskar Sambernyawa Geser Kabau Sirah!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |18:16 WIB
Hasil Semen Padang vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Menang 3-2, Laskar Sambernyawa Geser Kabau Sirah!
Persis Solo menang 3-2 atas Semen Padang di Super League 2025-2026! (Foto: Instagram/@persisofficial)
A
A
A

PADANG – Hasil Semen Padang vs Persis Solo di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion GOR H. Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat, Minggu (11/1/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk Laskar Sambernyawa.

Tiga gol Persis dicetak oleh Zanadin Fariz (45+4’), Kodai Tanaka (50’), dan Irfan Jauhari (90+1’). Sedangkan, Semen Padang membalas lewat gol Irsyad Maulana (35’) dan Ricki Ariansyah (90+6’).

Semen Padang vs Persis Solo di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)
Semen Padang vs Persis Solo di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)

Jalannya Pertandingan

Semen Padang pegang kendali permainan sejak awal laga paruh pertama. Kabau Sirah berhasil menekan pertahanan Persis Solo. 

Pada menit ke-15, Semen Padang mendapatkan penalti. Sayangnya, Cornelius Stewart yang menjadi penendang gagal menuntaskan tugasnya dengan baik. 

Setelah itu, Semen Padang masih tak menyerah. Upaya mereka akhirnya terbayarkan lewat gol Irsyad Maulana (35'). Unggul 1-0, Kabau Sirah menurunkan intensitas serangan. 

Persis Solo melihat celah ini, dan langsung berhasil menyamakan kedudukan pada menit kritis babak pertama. Zanadin Fariz (45+3') berhasil memanfaatkan umpan matang Gervane Kastaneer, babak pertama berakhir 1-1.

Berlanjut pada babak kedua, Persis Solo bermain cepat untuk mencuri keunggulan. Kodai Tanaka (50') akhirnya sukses membawa Laskar Sambernyawa unggul 1-0.

 

Halaman:
1 2
      
