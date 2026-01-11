Banyak Fans Persib Bandung Harap Bek Persija Jakarta Rizky Ridho Pindah ke Maung Bandung

BANDUNG – Menjelang duel panas antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta, atmosfer persaingan ternyata tidak hanya terjadi di atas lapangan. Sebuah tren menarik muncul di media sosial ketika mayoritas pendukung setia Persib, Bobotoh, secara terang-terangan mendambakan sosok bek andalan sekaligus kapten Persija, Rizky Ridho, untuk menyeberang ke kubu Maung Bandung.

Berdasarkan unggahan viral dari akun @pemain.keduabelass, keinginan ini mencuat setelah beberapa Bobotoh dimintai pendapat mengenai pemain lawan yang paling diinginkan bergabung. Dari lima orang yang diwawancarai, empat di antaranya kompak menyebut nama Rizky Ridho.

Alasan utamanya adalah performa impresif Ridho bersama Timnas Indonesia dan kemampuannya yang dianggap setara level internasional.

2. Alasan Bobotoh Kepincut Rizky Ridho

Para pendukung Persib menilai Rizky Ridho akan menjadi tandem yang sempurna bagi bek asing Federico Barba di lini pertahanan. Bobotoh lain juga menyoroti keunggulan positioning serta kemampuan bertahan Ridho yang sangat menonjol musim ini.

"Rizky Ridho, el capitano. Karena cocok kayaknya duet sama Barba. Kemampuan Rizky Ridho kan juga sudah diakui internasional," ujar salah satu Bobotoh dalam video tersebut, dikutip Minggu (11/1/2026).

Namun, harapan para fans Persib ini langsung memicu reaksi keras dari pendukung Persija, The Jakmania. Di kolom komentar, para fans Macan Kemayoran tampak tersulut dan menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak ridho jika sang kapten pindah ke rival abadi.

Perdebatan ini semakin memanaskan tensi kedua tim yang akan bentrok pada pekan ke-17 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026) sore.