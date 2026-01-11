Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Banyak Fans Persib Bandung Harap Bek Persija Jakarta Rizky Ridho Pindah ke Maung Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |14:32 WIB
Banyak Fans Persib Bandung Harap Bek Persija Jakarta Rizky Ridho Pindah ke Maung Bandung
Pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

BANDUNG – Menjelang duel panas antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta, atmosfer persaingan ternyata tidak hanya terjadi di atas lapangan. Sebuah tren menarik muncul di media sosial ketika mayoritas pendukung setia Persib, Bobotoh, secara terang-terangan mendambakan sosok bek andalan sekaligus kapten Persija, Rizky Ridho, untuk menyeberang ke kubu Maung Bandung.

Berdasarkan unggahan viral dari akun @pemain.keduabelass, keinginan ini mencuat setelah beberapa Bobotoh dimintai pendapat mengenai pemain lawan yang paling diinginkan bergabung. Dari lima orang yang diwawancarai, empat di antaranya kompak menyebut nama Rizky Ridho.

Alasan utamanya adalah performa impresif Ridho bersama Timnas Indonesia dan kemampuannya yang dianggap setara level internasional.

2. Alasan Bobotoh Kepincut Rizky Ridho

Para pendukung Persib menilai Rizky Ridho akan menjadi tandem yang sempurna bagi bek asing Federico Barba di lini pertahanan. Bobotoh lain juga menyoroti keunggulan positioning serta kemampuan bertahan Ridho yang sangat menonjol musim ini.

"Rizky Ridho, el capitano. Karena cocok kayaknya duet sama Barba. Kemampuan Rizky Ridho kan juga sudah diakui internasional," ujar salah satu Bobotoh dalam video tersebut, dikutip Minggu (11/1/2026).

Rizky Ridho bermain luar biasa di laga Timnas Indonesia vs Bahrain Aldi Chandra Okezone
Rizky Ridho bermain luar biasa di laga Timnas Indonesia vs Bahrain Aldi Chandra Okezone

Namun, harapan para fans Persib ini langsung memicu reaksi keras dari pendukung Persija, The Jakmania. Di kolom komentar, para fans Macan Kemayoran tampak tersulut dan menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak ridho jika sang kapten pindah ke rival abadi.

Perdebatan ini semakin memanaskan tensi kedua tim yang akan bentrok pada pekan ke-17 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026) sore.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194754/simak_link_live_streaming_persib_bandung_vs_persija_jakarta_di_super_league_2025_2026-yt29_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194734/john_herdman-pKWi_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Saksikan Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194719/bobotoh_cantik_prediksi_persib_bandung_menang_atas_persija_jakarta-hB4F_large.jpg
Prediksi Bobotoh Cantik Sani Sintya, Persib Bandung Bungkam Persija Jakarta dengan Skor Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194607/marc_klok_menyebut_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta_berarti_6_poin_persibcoid-9nhv_large.jpg
Marc Klok: Kemenangan di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta Berarti 6 Poin!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/10/51/1664831/hasil-malaysia-open-2026-jonatan-christie-takluk-dari-kunlavut-vitidsarn-di-semifinal-tdw.webp
Hasil Malaysia Open 2026: Jonatan Christie Takluk dari Kunlavut Vitidsarn di Semifinal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/allano_lima_persija.jpg
Tak Takut, Persija Tantang Gugusan Bintang Persib di GBLA
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement