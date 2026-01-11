Prediksi Bobotoh Cantik Sani Sintya, Persib Bandung Bungkam Persija Jakarta dengan Skor Tipis

BANDUNG – Pertarungan penuh urat syaraf antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Super League 2025-2026 diyakini akan menyedot perhatian jutaan pasang mata. Laga yang akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026), dipandang bukan sekadar perburuan tiga poin biasa, melainkan pertaruhan harga diri dua rival abadi di Tanah Air.

Salah satu pendukung setia asal Cimahi, Sani Sintya, mengungkapkan bahwa duel klasik ini merupakan momentum yang paling dinantikan musim ini. Animo tinggi terlihat jelas dari ludesnya tiket pertandingan sejak jauh-jauh hari, serta menjamurnya titik nonton bareng (nobar) di berbagai penjuru Jawa Barat.

Bobotoh cantik prediksi Persib Bandung menang atas Persija Jakarta

“Laga Persib lawan Persija pasti seru dan penuh tensi. Ini bukan cuma soal poin, tapi soal gengsi sebagai tim rival,” kata Sani, dikutip Minggu (11/1/2026).

Sani menilai bentrokan kali ini memiliki nilai strategis karena kedua tim sedang bersaing ketat di jajaran atas klasemen. Menurutnya, hasil akhir laga ini akan menjadi penentu krusial bagi siapa yang paling layak mengklaim singgasana puncak klasemen.

1. Kekuatan Kandang dan Magis GBLA

Meski memprediksi laga berjalan alot, Sani tetap menaruh kepercayaan tinggi pada skuat Pangeran Biru untuk tampil habis-habisan. Ia menyadari motivasi tinggi Persija, namun ia yakin mentalitas Persib akan lebih kuat saat bermain di depan publik sendiri.

“Persija pasti datang dengan motivasi tinggi untuk mencuri poin. Tapi Persib juga tidak kalah semangat, apalagi bermain di kandang sendiri,” sambung Sani.

Lebih lanjut, Sani meyakini kehadiran ribuan Bobotoh yang memenuhi tribun GBLA akan memberikan energi ekstra bagi para pemain. Atmosfer stadion yang bergemuruh diyakini mampu membakar semangat juang para punggawa Maung Bandung selama 90 menit laga berjalan.

“Main di kandang, didukung penuh Bobotoh, itu jadi keunggulan besar. Para pemain pasti mengeluarkan kemampuan terbaiknya,” tambahnya.