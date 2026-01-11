Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Prediksi Bobotoh Cantik Sani Sintya, Persib Bandung Bungkam Persija Jakarta dengan Skor Tipis

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |08:57 WIB
Prediksi Bobotoh Cantik Sani Sintya, Persib Bandung Bungkam Persija Jakarta dengan Skor Tipis
Bobotoh cantik prediksi Persib Bandung menang atas Persija Jakarta. (Foto: Dok Pribadi Sani Sintya)
A
A
A

BANDUNG – Pertarungan penuh urat syaraf antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Super League 2025-2026 diyakini akan menyedot perhatian jutaan pasang mata. Laga yang akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026), dipandang bukan sekadar perburuan tiga poin biasa, melainkan pertaruhan harga diri dua rival abadi di Tanah Air.

Salah satu pendukung setia asal Cimahi, Sani Sintya, mengungkapkan bahwa duel klasik ini merupakan momentum yang paling dinantikan musim ini. Animo tinggi terlihat jelas dari ludesnya tiket pertandingan sejak jauh-jauh hari, serta menjamurnya titik nonton bareng (nobar) di berbagai penjuru Jawa Barat.

Bobotoh cantik prediksi Persib Bandung menang atas Persija Jakarta
Bobotoh cantik prediksi Persib Bandung menang atas Persija Jakarta

“Laga Persib lawan Persija pasti seru dan penuh tensi. Ini bukan cuma soal poin, tapi soal gengsi sebagai tim rival,” kata Sani, dikutip Minggu (11/1/2026).

Sani menilai bentrokan kali ini memiliki nilai strategis karena kedua tim sedang bersaing ketat di jajaran atas klasemen. Menurutnya, hasil akhir laga ini akan menjadi penentu krusial bagi siapa yang paling layak mengklaim singgasana puncak klasemen.

1. Kekuatan Kandang dan Magis GBLA

Meski memprediksi laga berjalan alot, Sani tetap menaruh kepercayaan tinggi pada skuat Pangeran Biru untuk tampil habis-habisan. Ia menyadari motivasi tinggi Persija, namun ia yakin mentalitas Persib akan lebih kuat saat bermain di depan publik sendiri.

“Persija pasti datang dengan motivasi tinggi untuk mencuri poin. Tapi Persib juga tidak kalah semangat, apalagi bermain di kandang sendiri,” sambung Sani.

Lebih lanjut, Sani meyakini kehadiran ribuan Bobotoh yang memenuhi tribun GBLA akan memberikan energi ekstra bagi para pemain. Atmosfer stadion yang bergemuruh diyakini mampu membakar semangat juang para punggawa Maung Bandung selama 90 menit laga berjalan.

“Main di kandang, didukung penuh Bobotoh, itu jadi keunggulan besar. Para pemain pasti mengeluarkan kemampuan terbaiknya,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194607/marc_klok_menyebut_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta_berarti_6_poin_persibcoid-9nhv_large.jpg
Marc Klok: Kemenangan di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta Berarti 6 Poin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194588/alfriyanto_ingin_bantu_persis_solo_lepas_dari_jeratan_degradasi_di_super_league_2025_2026-YzwE_large.jpg
Tinggalkan Persija Jakarta, Alfriyanto Nico: Misi Saya Selamatkan Persis Solo dari Degradasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194671/psim_yogyakarta_menang_3_0_atas_madura_united_di_super_league_2025_2026-ZaJ1_large.jpg
Hasil Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Diwarnai 3 Kartu Merah, Laskar Mataram Menang 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194665/hendri_susilo_bicara_kekalahan_1_2_malut_united_dari_persebaya_surabaya-PV7l_large.jpg
Kata Pelatih Malut United Hendri Susilo Usai Dikalahkan Persebaya Surabaya 1-2 dan Gagal ke Puncak Klasemen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/09/49/1664545/marc-marquez-kembali-mengaspal-sejak-cedera-di-motogp-indonesia-2025-zoq.webp
Marc Marquez Kembali Mengaspal sejak Cedera di MotoGP Indonesia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/08/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_foto.jpg
Jonatan Christie Ungkap Fakta Mengejutkan usai Ditaklukkan Kunlavut Vitidsarn di Semifinal Malaysia Open 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement