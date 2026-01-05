Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Breaking News: Manchester United Resmi Pecat Ruben Amorim!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |17:15 WIB
Breaking News: Manchester United Resmi Pecat Ruben Amorim!
Manchester United memutuskan memecat Ruben Amorim (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

MANCHESTER United resmi memecat Ruben Amorim sebagai pelatih. Hal ini menyusul friksi internal yang terjadi di kubu Iblis Merah.

1. Ruben Amorim Dipecat

Pelatih Manchester United Ruben Amorim tiba di Stadion Old Trafford (Foto: UEFA)

Kabar itu pertama kali diberitakan David Ornstein. Jurnalis berkebangsaan Inggris itu mengatakan, hubungan yang buruk dengan manajemen jadi penyebab.

“Manchester United memecat Ruben Amorim sebagai pelatih kepala,” cuit Ornstein, di akun X @David_Ornstein, Senin (5/1/2026).

“Pria berusia 40 tahun itu sudah diberi tahu soal keputusan ini dan langsung pergi meninggalkan klub setelah 14 bulan (menangani klub) yang diikuti dengan buruknya relasi (di internal),” imbuhnya.

Kabar itu kemudian diumumkan Man United lewat situs resmi klub. Mereka mengumumkan Amorim telah meninggalkan tim yang bermarkas di Stadion Old Trafford tersebut. 

2. Selisih dengan Jason Wilcox

Ruben Amorim (Foto: Premier League)

Amorim memang sempat menyentil manajemen Man United usai bermain 1-1 melawan Leeds United di Liga Inggris 2025-2026, Minggu 4 Januari malam WIB. Ia mengaku ingin jadi manajer bukan sekadar pelatih kepala.

Pernyataan Amorim itu dibaca sebagai rasa frustrasi karena tidak mendapat dukungan dari manajemen dan dewan direksi. Diketahui, hanya CEO Omar Berrada serta Sir Jim Ratcliffe saja yang mendukungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
