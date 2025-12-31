Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ruben Amorim Frustrasi Manchester United vs Wolverhampton Berakhir 1-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |07:33 WIB
Ruben Amorim Frustrasi Manchester United vs Wolverhampton Berakhir 1-1
Ruben Amorim merasa frustrasi Manchester United ditahan Wolverhampton Wanderers 1-1 (Foto: Premier League)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, merasa frustrasi usai laga kontra Wolverhampton Wanderers berakhir dengan skor 1-1. Ia mengungkap penyebab Iblis Merah gagal memenangi pertandingan melawan tim juru kunci di Liga Inggris 2025-2026 tersebut.

Laga Manchester United vs Wolverhampton Wanderers itu merupakan matchday 19 Liga Inggris 2025-2026. Duel digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Rabu (31/2/2025) dini hari WIB.

1. Tim Terburuk

Arsenal vs Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)

The Wolves merupakan tim terburuk di Liga Inggris 2025-2026. Mereka baru mengoleksi 2 poin dari 18 pertandingan yang sudah dilakoni. Di atas kertas, mereka akan jadi santapan empuk Man United.

Di luar dugaan, Man United justru ditahan 1-1 di kandang sendiri. Gol Joshua Zirkzee (27’) mampu dibalas Ladislav Krejci (45’). Kerja keras sepanjang babak kedua tak kunjung membuahkan gol tambahan.

Wajar bila Amorim merasa frustrasi dengan hasil 1-1. Ia merasa penampilan anak asuhnya kurang bagus di pertandingan tersebut jika dibandingkan saat melawan Newcastle United beberapa hari lalu.

“Kami kesulitan di sepanjang pertandingan. Tentu saja, kami frustrasi. Performa anak-anak tidak bagus,” tegas Amorim, mengutip dari laman resmi Man United, Rabu (31/12/2025).

 

