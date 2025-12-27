Skuad Tambal Sulam Manchester United Kalahkan Newcastle United 1-0, Ruben Amorim Singgung Keyakinan dan Kebersamaan

Ruben Amorim melihat anak asuhnya punya keyakinan menang bermodal kebersamaan di tengah absensi 6 pemain kunci Manchester United (Foto: X/@premierleague)

MANCHESTER – Manchester United berhasil memetik 3 poin krusial saat menghadapi Newcastle United di pekan ke-18 Liga Inggris 2025-2026 dengan skor 1-0. Tampil dengan skuad tambal sulam dan tanpa 6 pemain kunci, pelatih Ruben Amorim senang lihat kebersamaan anak asuhnya.

Laga Man United vs Newcastle United itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Sabtu (27/12/2025) dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Patrick Dorgu (24’).

1. Tanpa 6 Pemain Kunci

Manchester United vs Newcastle United di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)

Di laga tersebut, Man United turun tanpa 6 pemain kuncinya. Bruno Fernandes, Matthijs de Ligt, dan Harry Maguire cedera. Sedangkan, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, dan Noussair Mazraoui harus tampil di Piala Afrika.

Absennya 6 pemain itu memaksa Amorim melakukan tambal sulam di beberapa posisi. Pemain-pemain muda seperti Ayden Heaven diturunkan sebagai starter guna mengisi hilangnya Maguire dan De Ligt.

“Kami harus menderita. Ini sulit buat kami. Saya sudah cukup lama di sini dan sering mendapati kami bermain bagus dan tidak menang. Hari ini sebaliknya,” kata Amorim, dikutip dari laman resmi Man United.

“Kami menderita bersama-sama dan mampu memenangi pertandingan,” imbuh pria berkebangsaan Portugal tersebut.