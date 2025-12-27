Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Skuad Tambal Sulam Manchester United Kalahkan Newcastle United 1-0, Ruben Amorim Singgung Keyakinan dan Kebersamaan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |09:37 WIB
Skuad Tambal Sulam Manchester United Kalahkan Newcastle United 1-0, Ruben Amorim Singgung Keyakinan dan Kebersamaan
Ruben Amorim melihat anak asuhnya punya keyakinan menang bermodal kebersamaan di tengah absensi 6 pemain kunci Manchester United (Foto: X/@premierleague)
A
A
A

MANCHESTER – Manchester United berhasil memetik 3 poin krusial saat menghadapi Newcastle United di pekan ke-18 Liga Inggris 2025-2026 dengan skor 1-0. Tampil dengan skuad tambal sulam dan tanpa 6 pemain kunci, pelatih Ruben Amorim senang lihat kebersamaan anak asuhnya.

Laga Man United vs Newcastle United itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Sabtu (27/12/2025) dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Patrick Dorgu (24’).

1. Tanpa 6 Pemain Kunci

Manchester United vs Newcastle United di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)
Manchester United vs Newcastle United di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)

Di laga tersebut, Man United turun tanpa 6 pemain kuncinya. Bruno Fernandes, Matthijs de Ligt, dan Harry Maguire cedera. Sedangkan, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, dan Noussair Mazraoui harus tampil di Piala Afrika.

Absennya 6 pemain itu memaksa Amorim melakukan tambal sulam di beberapa posisi. Pemain-pemain muda seperti Ayden Heaven diturunkan sebagai starter guna mengisi hilangnya Maguire dan De Ligt.

“Kami harus menderita. Ini sulit buat kami. Saya sudah cukup lama di sini dan sering mendapati kami bermain bagus dan tidak menang. Hari ini sebaliknya,” kata Amorim, dikutip dari laman resmi Man United.

“Kami menderita bersama-sama dan mampu memenangi pertandingan,” imbuh pria berkebangsaan Portugal tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/45/3192066/manchester_united_menang_1_0_atas_newcastle_united_di_liga_inggris_2025_2026-gIvW_large.jpg
Hasil Manchester United vs Newcastle United di Liga Inggris 2025-2026: Iblis Merah Susah Payah Menang 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/45/3191902/ole_romeny-oBC3_large.jpg
Ole Romeny Cs Dapat Peringatan dari Pelatih Interim Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/45/3191851/elkan_baggott-rUpe_large.jpg
Pelatih Ipswich Town Buka-bukaan Penyebab Elkan Baggott Bakal Dipinjamkan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/45/3191737/elkan_baggott-oSBt_large.jpg
Elkan Baggott Kesulitan Tembus Skuad Utama Ipswich Town, Siap-Siap Dipinjamkan Lagi!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/50/1660213/rehat-dari-ring-usai-kalah-lawan-aj-jake-paul-siap-jadi-ayah-dan-dampingi-jutta-leerdam-ke-olimpiade-xsv.jpg
Rehat dari Ring Usai Kalah Lawan AJ, Jake Paul Siap Jadi Ayah dan Dampingi Jutta Leerdam ke Olimpiade
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/bek_muda_atalanta_honest_ahanor.jpg
Real Madrid Diam-Diam Bidik Wonderkid 17 Tahun Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement