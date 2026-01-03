Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Madura United vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Siapa Raih Kemenangan?

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |12:55 WIB
Jadwal Siaran Langsung Madura United vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Siapa Raih Kemenangan?
Persebaya Surabaya siap menghajar Madura United di markas lawan. (Foto: Persebaya.id)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Madura United vs Persebaya Surabaya di lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026 akan diulas Okezone. Laga Madura United vs Persebaya Surabaya digelar di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura pada Sabtu (3/1/2026) pukul 19.00 WIB. 

Pelatih caretaker Persebaya Surabaya, Uston Nawawi, tak masalah anak asuhnya memiliki persiapan singkat menjelang berhadapan dengan Madura United. Uston Nawawi menegaskan, pasukannya sudah siap menghadapi laga tersebut. 

"Ya, persiapan seperti biasa karena ya kita tahu tahun baru juga dan saya kira Madura United juga sama. Tapi intinya kita di pertandingan semua sudah siap,” kata Uston Nawawi, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Sabtu (3/1/2026). 

1. Laga Madura United vs Persebaya Surabaya Digelar Tanpa Penonton

Madura United saat menang 5-1 atas Semen Padang di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@semenpadangfcid)
Madura United saat menang 5-1 atas Semen Padang di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@semenpadangfcid)

Laga yang digelar nanti malam berstatus tanpa kehadiran suporter. Uston Nawawi menegaskan, regulasi ini tidak akan mengganggu motivasi tinggi Persebaya Surabaya untuk mencuri poin di Madura. 

"Kita dengan adanya suporter atau tidak ada suporter tetap fight. Tidak ada kita tidak terpengaruh dengan itu," kata Uston Nawawi yang berstatus legenda Timnas Indonesia ini.

"Kemungkinan malah kalau ada supporter, banyak supporter kita yang datang. Kan itu. Jadi intinya kita semua siap untuk memberikan yang terbaik di pertandingan melawan Madura United,” tambah mantan pemilik tendangan bebas mematikan ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/49/3193327/jadwal_siaran_langsung_borneo_fc_vs_psm_makassar_di_super_league_2025_2026-vpqk_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Borneo FC vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Misi Pesut Etam Geser Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/49/3193307/mauricio_souza_belum_pikirkan_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta-aNs2_large.JPG
Ditanya soal Persib Bandung vs Persija Jakarta, Mauricio Souza: Fokus Kami ke Persijap Jepara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/49/3193292/mauricio_souza_minta_suporter_persija_jakarta_penuhi_sugbk_saat_menjamu_persijap_jepara-PSVM_large.JPG
Laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara Tak Disiarkan Televisi, Mauricio Souza: Ayo Penuhi SUGBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193170/yusaku_yamadera_mengungkap_target_ambisius_bersama_psim_yogyakarta_di_2026-EUiF_large.jpg
Yusaku Yamadera Ungkap Target Ambisius Bersama PSIM Yogyakarta di 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662403/kalender-multievent-olahraga-2026-tahun-sibuk-hadapi-pesta-kawasan-nba.webp
Kalender Multievent Olahraga 2026: Tahun Sibuk Hadapi Pesta Kawasan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/03/niclas_fullkrug.jpg
Debut Kilat Niclas Fullkrug Bawa AC Milan Menang, Sinyal Langganan Starter
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement