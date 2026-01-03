Jadwal Siaran Langsung Madura United vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Siapa Raih Kemenangan?

JADWAL siaran langsung Madura United vs Persebaya Surabaya di lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026 akan diulas Okezone. Laga Madura United vs Persebaya Surabaya digelar di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura pada Sabtu (3/1/2026) pukul 19.00 WIB.

Pelatih caretaker Persebaya Surabaya, Uston Nawawi, tak masalah anak asuhnya memiliki persiapan singkat menjelang berhadapan dengan Madura United. Uston Nawawi menegaskan, pasukannya sudah siap menghadapi laga tersebut.

"Ya, persiapan seperti biasa karena ya kita tahu tahun baru juga dan saya kira Madura United juga sama. Tapi intinya kita di pertandingan semua sudah siap,” kata Uston Nawawi, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Sabtu (3/1/2026).

1. Laga Madura United vs Persebaya Surabaya Digelar Tanpa Penonton

Madura United saat menang 5-1 atas Semen Padang di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@semenpadangfcid)

Laga yang digelar nanti malam berstatus tanpa kehadiran suporter. Uston Nawawi menegaskan, regulasi ini tidak akan mengganggu motivasi tinggi Persebaya Surabaya untuk mencuri poin di Madura.

"Kita dengan adanya suporter atau tidak ada suporter tetap fight. Tidak ada kita tidak terpengaruh dengan itu," kata Uston Nawawi yang berstatus legenda Timnas Indonesia ini.

"Kemungkinan malah kalau ada supporter, banyak supporter kita yang datang. Kan itu. Jadi intinya kita semua siap untuk memberikan yang terbaik di pertandingan melawan Madura United,” tambah mantan pemilik tendangan bebas mematikan ini.