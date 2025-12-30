Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: 10 Pemain Pendekar Cisadane Curi Kemenangan di Kanjuruhan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |17:43 WIB
Hasil Arema FC vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: 10 Pemain Pendekar Cisadane Curi Kemenangan di Kanjuruhan
Suasana laga Arema FC vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
A
A
A

MALANG Persita Tangerang sukses menciptakan kejutan besar dengan menumbangkan tuan rumah Arema FC lewat skor tipis 1-0 dalam laga tunda pekan ke-8 Super League 2025-2026. Meski harus bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak kedua, skuad berjuluk Pendekar Cisadane tersebut mampu mengamankan poin penuh dalam laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Selasa (30/12/2025) sore WIB.

Dengan kemenangan itu, Persita kini di peringkat kelima di klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 25 poin. Sementara Arema FC tertahan di urutan ke-11 dengan 18 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak peluit pertama dibunyikan, Arema FC langsung tampil agresif dengan melancarkan gempuran bertubi-tubi ke lini pertahanan tamu. Anak asuh Marcos Santos nyaris membuka keunggulan pada menit ke-23 melalui tandukan Dedik Setiawan, namun selebrasi publik Malang terhenti setelah wasit menganulir gol tersebut berdasarkan tinjauan Video Assistant Referee (VAR).

Persita Tangerang perlahan mulai menemukan ritme permainan mereka meski terus ditekan. Tim besutan Carlos Pena tersebut mencoba keluar dari tekanan, namun kedisiplinan barisan pertahanan Singo Edan membuat tim tamu kesulitan menciptakan peluang bersih untuk menembus gawang lawan di paruh pertama.

Kendati kedua kesebelasan saling melakukan jual beli serangan dengan intensitas tinggi, tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Skor imbang tanpa gol pun menutup jalannya pertandingan babak pertama yang penuh dengan ketegangan di Stadion Kanjuruhan.

Arema FC vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
Arema FC vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Arema FC tetap memegang kendali permainan, namun mereka nyaris kecolongan lewat skema serangan balik cepat Persita pada menit ke-62. Beruntung bagi tuan rumah, tendangan penyerang muda Hokky Caraka masih mampu diamankan dengan sempurna oleh penjaga gawang Lucas Frigeri.

 

Halaman:
1 2
      
