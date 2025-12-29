Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Target Alumnus Piala Dunia U-17 Nazriel Alvaro Bareng Persib Bandung di Putaran 2 Super League 2025-2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |23:06 WIB
Target Alumnus Piala Dunia U-17 Nazriel Alvaro Bareng Persib Bandung di Putaran 2 Super League 2025-2026
Nazriel Alvaro memiliki ambisi besar untuk bisa masuk skuad inti Persib Bandung di putaran 2 Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
BANDUNG – Nazriel Alvaro memiliki ambisi besar untuk bisa masuk skuad inti Persib Bandung di putaran 2 Super League 2025-2026. Gelandang Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025 itu akan bekerja keras untuk mewujudkannya.

Nazriel baru mendapatkan tiga kali kesempatan bermain di Super League 2025-2026. Itu pun, ia lebih banyak berperan sebagai pemain pengganti dengan total waktu 13 menit. 

1. Regulasi Pemain U-23

Nazriel Alvaro

Celah bagi Nazriel hadir dalam regulasi pemain U-23. Klub harus memainkan minimal satu pemain di bawah usia 23 tahun selama minimal 45 dalam setiap pertandingan di Super League 2025-2026.

“Ya, sebagai pemain muda, Nazriel juga ingin bermain. Apalagi ada regulasinya U-23 dan itu membuka kesempatan Nazriel untuk bermain di putaran kedua nantinya,” ungkap Nazriel, dikutip Senin (29/12/2025).

Gelandang berusia 17 tahun ini mengakui tidak mudah untuk bisa masuk skuad inti Persib kendati hanya mengandalkan regulasi pemain U-23. Pasalnya, Maung Bandung punya dua sosok yang lebih berpengalaman.

2. Kakang Rudianto dan Robi Darwis

Nazriel tentu harus bersaing dengan Kakang Rudianto hingga Robi Darwis yang selama ini selalu menjadi pilihan pelatih Bojan Hodak. Namun, ia siap memperebutkan tempat dengan cara yang sehat.

“Tapi di Persib, kami bersaing secara sehat bersama senior. Semoga bisa mendapatkan menit bermain,” harap Nazriel.

 

