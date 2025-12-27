Hasil Persik Kediri vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Macan Putih Menang 2-1

KEDIRI – Persik Kediri sukses mengamankan poin penuh setelah menumbangkan Persis Solo dengan skor 2-1 pada laga tunda pekan kedelapan Super League 2025-2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Brawijaya, Sabtu (27/12/2025) sore WIB, skuad asuhan Marcos Reina tampil dominan sejak peluit pertama dibunyikan.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Persik Kediri langsung menguasai jalannya pertandingan sejak awal babak pertama. Serangan Macan Putih—julukan Persik Kediri—efektif membongkar pertahanan Persis Solo.

Meski demikian, Laskar Sambernyawa—julukan Persis Solo—masih kuat menahan gempuran. Mereka mengandalkan serangan balik cepat yang diorkestrasi oleh Sutanto Tan.

Pada menit ke-20, gawang Gianluca Pandeynuwu akhirnya bobol juga. Adalah Ezra Walian (20’ (P)) yang berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik saat Persik mendapatkan penalti.

Setelah gol itu, serangan Macan Putih masih belum tuntas. Persis Solo masih bermain defensif sambil sesekali melancarkan serangan balik. Namun, upaya Laskar Sambernyawa tak membuahkan hasil.

Persik Kediri vs Persis Solo

Pada menit kritis babak pertama, Persik Kediri berhasil menambah keunggulan lewat tendangan Jose Enrique (45+1’). Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta. Persik Kediri menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.