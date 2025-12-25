Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Puas Ditahan Persijap Jepara 1-1, Pelatih PSIM Yogyakarta: Kami Bisa Main Jauh Lebih Baik!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |10:55 WIB
Tak Puas Ditahan Persijap Jepara 1-1, Pelatih PSIM Yogyakarta: Kami Bisa Main Jauh Lebih Baik!
Persijap Jepara vs PSIM Yogyakarta. (Foto: PSIM Yogyakarta)
A
A
A

JEPARA – Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean Paul Van Gastel, mengaku tidak puas dengan hasil imbang timnya kontra Persijap Jepara dalam lanjutan Super League 2025-2026. Van Gastel menilai anak asuhnya bisa bermain jauh lebih baik lagi.

Hasil ini membuat PSIM Yogyakarta masih terkunci di posisi kelima klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 23 poin. Laskar Mataram selanjutnya akan menghadapi PSBS Biak pada Senin 29 Desember 2025.

Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

1. PSIM Yogyakarta Gagal Menang

PSIM Yogyakarta bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Persijap Jepara. Laga itu digelar pada Selasa 23 Desember 2025.

Tim berjuluk Laskar Mataram itu sempat kebobolan lebih dulu lewat gol Adzikry Fadlillah (51’). Lalu, akhirnya PSIM menyamakan kedudukan lewat gol Riyatno Abiyoso pada akhir laga.

 

Halaman:
1 2
      
