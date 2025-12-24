Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Tumbang di Markas Semen Padang, Mauricio Souza Muak Bicara Wasit di Super League

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |03:01 WIB
Persija Jakarta Tumbang di Markas Semen Padang, Mauricio Souza Muak Bicara Wasit di Super League
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

PADANG – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, tampak sangat terpukul setelah timnya dipaksa menyerah oleh tuan rumah Semen Padang pada pekan ke-15 Super League 2025-2026. Di tengah gelombang protes atas kepemimpinan sang pengadil, Souza justru menunjukkan sikap tidak biasa dengan menolak mengomentari performa wasit yang memimpin jalannya pertandingan tersebut.

Persija Jakarta menelan kekalahan tipis 0-1 saat bertandang ke markas Semen Padang di Stadion H. Agus Salim, Senin 22 Desember 2025 malam WIB. Gawang Macan Kemayoran kecolongan lewat gol bunuh diri Jordi Amat pada menit ke-83.

Dalam laga itu, ada banyak momen dan keputusan kontroversial dari wasit Steven Yubel Poli. Sang pengadil lapangan mengeluarkan tujuh kartu kuning dan dua kartu merah. Untuk kartu merah diberikan kepada dua pemain Persija Jakarta, yakni Figo Dennis dan Fabio Calonego.

1. Kontroversi Gol Maxwell yang Dianulir

Keputusan kontroversial yang paling disorot adalah wasit Steven menganulir gol Persija Jakarta yang dicetak Maxwell Souza pada menit-menit akhir. Gol tersebut dianulir karena wasit menilai Allano Lima sudah melakukan pelanggaran sebelum terjadinya gol tersebut.

Ketika disinggung soal kinerja wasit, Souza enggan membahasnya. Ahli taktik asal Brasil itu mengisyaratkan sudah muak membicarakan kinerja wasit di kompetisi sepak bola Indonesia.

Semen Padang vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
Semen Padang vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

"Saya tidak ingin berbicara lagi mengenai wasit. Sejak saya datang ke Indonesia, saya sudah cukup sering membahas hal tersebut, dan sekarang saya memilih untuk tidak membicarakannya lagi," kata Souza dalam jumpa pers pascalaga, dikutip Rabu (24/12/2025).

"Yang seharusnya berbicara mengenai apa yang terjadi di liga adalah kalian—media dan pihak-pihak yang memiliki suara serta kewenangan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/49/3191491/ramon_tanque-kU8Y_large.jpg
Ketajaman Ramon Tanque Kembali, Bojan Hodak Puji Produktivitas Lini Depan Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/49/3191487/yudai_yamamoto_resmi_jadi_wasit_tetap_di_super_league-Tw4v_large.jpg
PSSI Kontrak Permanen Yudai Yamamoto, Jadi Wasit Asing Full-Time Pertama di Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/49/3191430/federico_barba-mbOI_large.jpg
Media Italia Bocorkan Federico Barba Bakal Gabung Pescara, Fans Persib Bandung Siap-Siap Sakit Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/49/3191423/para_pemain_timnas_indonesia-UOks_large.jpg
3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Dikabarkan Akan Pindah ke Super League 2025-2026, Nomor 1 Segera Merapat ke Persib Bandung?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659151/medina-warda-aulia-pecatur-andalan-bekasi-ini-borong-3-medali-di-sea-games-2025-mqc.webp
Medina Warda Aulia, Pecatur Andalan Bekasi Ini Borong 3 Medali di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/alexander_isak_arne_slot.jpg
Alexander Isak Cedera Parah, Arne Slot Prediksi Waktu Comeback sang Striker
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement