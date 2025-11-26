Hasil Persib Bandung vs Lion City Sailors: Gol Lennart Thy Langsung Dibalas Frans Putros, Skor 1-1!

HASIL Persib Bandung vs Lion City Sailors menarik diulas. Kini, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- baru saja menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Duel sengit tersaji di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025) pukul 19.15 WIB, Persib harus kebobolan lebih dahulu. Tepatnya pada menit ke-9, Lennart Thy jebol gawang Persib usai memanfaatkan umpan lambung ciamik.

Tetapi, Persib langsung balas gol tersebut. Selang 2 menit kemudian, Frans Putros cetak gol ciamik dengan memanfaatkan umpan dari Thom Haye dari. Skor pun berubah jadi 1-1.

Tentunya, gol-gol lain diharapkan bisa dicetak Persib Bandung. Dengan begitu, kans lolos dari fase grup AFC Champions League 2 2025-2026 bisa terbuka lebar untuk Persib.