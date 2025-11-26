Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Persib Bandung vs Lion City Sailors: Gol Lennart Thy Langsung Dibalas Frans Putros, Skor 1-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |19:35 WIB
Hasil Persib Bandung vs Lion City Sailors: Gol Lennart Thy Langsung Dibalas Frans Putros, Skor 1-1!
Frans Putros kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

HASIL Persib Bandung vs Lion City Sailors menarik diulas. Kini, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- baru saja menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Duel sengit tersaji di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025) pukul 19.15 WIB, Persib harus kebobolan lebih dahulu. Tepatnya pada menit ke-9, Lennart Thy jebol gawang Persib usai memanfaatkan umpan lambung ciamik.

Reaksi Persib Bandung Usai Frans Putros Dapat Sanksi Tambahan dari Komdis PSSI

Tetapi, Persib langsung balas gol tersebut. Selang 2 menit kemudian, Frans Putros cetak gol ciamik dengan memanfaatkan umpan dari Thom Haye dari. Skor pun berubah jadi 1-1.

Tentunya, gol-gol lain diharapkan bisa dicetak Persib Bandung. Dengan begitu, kans lolos dari fase grup AFC Champions League 2 2025-2026 bisa terbuka lebar untuk Persib.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/261/3186062/persib_bandung-CjFs_large.jpg
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/261/3186054/federico_barba-hFOZ_large.jpg
Lion City Sailors vs Persib Bandung: Bojan Hodak Terus Pantau Kondisi Federico Barba hingga Jelang Kick Off
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/261/3186045/link_live_streaming_persib_bandung_vs_lion_city_sailors_fc_malam_ini_persibcoid-vyAm_large.jpg
Link Live Streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/261/3185998/persib_bandung_dan_dewa_united_bikin_poin_liga_indonesia_melesat_persibcoid-EMGU_large.jpg
Ungguli 13 Negara Top Asia, Persib Bandung dan Dewa United Bikin Poin Liga Indonesia Melesat!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/26/11/1648295/liverpool-disebut-bersedia-lepas-van-bronckhorst-ke-timnas-indonesia-zwa.jpg
Liverpool Disebut Bersedia Lepas Van Bronckhorst ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza_menegaskan.jpg
Persija Tim Paling Produktif di Super League 2025-2026, Cetak 25 Gol dari 12 Laga 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement