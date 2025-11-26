Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini

LINK live streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026 malam ini menarik diulas. Laga seru itu bisa disaksikan secara live streaming di Vision+.

Kemenangan tentunya dibidik Maung Bandung. Sebab, hasil manis bisa memperbesar kans lolos dari fase grup.

1. Bidik Kemenangan

Duel Persib Bandung vs Lion City Sailors FC merupakan duel pertandingan kelima Grup G AFC Champions League Two 2 2025-2026. Laga itu akan digelar di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025) pukul 19.15 WIB.

Bojan Hodak menargetkan kemenangan untuk lolos ke fase knock-out. Namun, meraih poin penuh tentunya bukan perkara mudah.

Pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 18 September 2025, Persib bermain imbang 1-1 dengan Lion City Sailors. Unggul terlebih dahulu melalui gol Saddil Ramdani menit 47, Persib harus puas bermain imbang setelah gawangnya kebobolan gol Lennart Thy menit 90+2.