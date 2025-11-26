LINK live streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026 malam ini menarik diulas. Laga seru itu bisa disaksikan secara live streaming di Vision+.
Kemenangan tentunya dibidik Maung Bandung. Sebab, hasil manis bisa memperbesar kans lolos dari fase grup.
Duel Persib Bandung vs Lion City Sailors FC merupakan duel pertandingan kelima Grup G AFC Champions League Two 2 2025-2026. Laga itu akan digelar di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025) pukul 19.15 WIB.
Bojan Hodak menargetkan kemenangan untuk lolos ke fase knock-out. Namun, meraih poin penuh tentunya bukan perkara mudah.
Pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 18 September 2025, Persib bermain imbang 1-1 dengan Lion City Sailors. Unggul terlebih dahulu melalui gol Saddil Ramdani menit 47, Persib harus puas bermain imbang setelah gawangnya kebobolan gol Lennart Thy menit 90+2.