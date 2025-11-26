Lion City Sailors vs Persib Bandung: Bojan Hodak Terus Pantau Kondisi Federico Barba hingga Jelang Kick Off

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, terus pantau kondisi Federico Barba. Bahkan, pemantauan kondisi Barba dilakukan hingga jelang kick off laga Lion City Sailors vs Persib Bandung.

Diketahui, duel Lion City Sailors vs Persib Bandung dalam lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026 akan digelar pada malam hari nanti. Kemenangan tentunya dibidik Maung Bandung.

1. Pantau Kondisi Federico Barba

Hodak mengaku masih akan memantau kebugaran bek Persib asal Italia itu hingga menjelang penentuan daftar susunan pemain untuk pertandingan melawan Lion City Sailors. Seperti diketahui, Barba sempat absen selama 2 pekan setelah dinyatakan terserang demam berdarah.

Barba sakit setelah Persib Bandung melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, 1 November 2025. Kini, kehadirannya diharapkan di skuad Persib.

"Dia sudah kembali berlatih dan saat ini tinggal dari kami menentukan apakah dia sudah siap atau belum setelah absen dua pekan. Saya akan melihat kondisinya," ujar Bojan Hodak, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (26/11/2025).