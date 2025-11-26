Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Live RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |07:35 WIB
Live RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026
Simak jadwal siaran langsung Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

SINGAPURA – Live RCTI malam ini! Jadwal siaran langsung Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 sudah diketahui.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, ogah main aman saat menghadapi Lion City Sailors pada laga kelima Grup G AFC Champions League ACL 2 2025-2026. Ia tetap menargetkan timnya meraih poin penuh di kandang lawan. 

Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Laga Lion City Sailors FC vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025) pukul 19.15 WIB. Maung Bandung hanya membutuhkan hasil imbang saja untuk mengunci tiket babak gugur. 

1. Fokus Menang

Kendati begitu, Hodak tidak ingin anak asuhnya fokus untuk mencari satu poin. Menurutnya, hal tersebut justru bisa menjadi Persib terbuai dan menelan kekalahan.

"Jika kami hanya memfokuskan terhadap satu poin, masalahnya kami bisa saja berpotensi kalah,” ujar Hodak, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (26/11/2025).

“Kami tentunya akan mencoba memenangkan pertandingan. Sejauh ini kami sudah melakukannya dengan baik,” tukas pria asal Kroasia itu.

Persib memiliki modal bagus jelang bentrokan melawan Lion City Sailors. Thom Haye dan kawan-kawan meraih tujuh kemenangan beruntun. 

 

Halaman:
1 2
      
