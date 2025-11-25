Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors FC: Misi Ulang Hasil Manis, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |17:41 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors FC: Misi Ulang Hasil Manis, Live di RCTI!
Marc Klok siap antar Persib Bandung menang atas Lion City Sailors FC. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di matchday kelima Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga dilangsungkan di Stadion Bishan, Singapura, pada Rabu 26 November 2025 pukul 19.15 WIB dan live di RCTI.

1. Persib Bandung dalam Kepercayaan Diri Tinggi

Persib Bandung datang ke Singapura dengan kepercayaan diri tinggi. Sebab, dalam tujuh pertandingan di semua kompetisi, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- selalu meraih kemenangan.

Persib Bandung selalu menang dalam tujuh laga terkini di semua kompetisi. (Foto: persib.co.id)
Persib Bandung selalu menang dalam tujuh laga terkini di semua kompetisi. (Foto: persib.co.id)

Khusus di AFC Champions League 2 2025-2026, skuad asuhan Bojan Hodak ini selalu menang dalam tiga laga terkini. Terakhir, Maung Bandung menang dramatis 3-2 atas tuan rumah Selangor FC.

"Perjalanan di Asia ini tentunya cukup berat. Kami memulainya dengan baik dan membawa rasa percaya diri dengan beberapa hasil bagus di pertandingan sebelumnya," kata Marc Klok dalam konferensi pers jelang laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC.

2. Bidik Hasil Positif

Setelah melaui empat pertandingan Grup G, Persib Bandung duduk di puncak klasemen dengan 10 angka. Persib Bandung unggul satu angka atas Bangkok United di posisi dua, serta unggul enam poin atas Lion City Sailors FC di tempat ketiga.

Melihat kondisi di atas, Persib Bandung hanya butuh hasil imbang saat melawat ke markas Lion City Sailors FC untuk menyegel tiket 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Marc Klok meyakini jika bermain baik, Persib Bandung akan menyegel kemenangan.

 

