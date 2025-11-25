Jelang Persib Bandung vs Lion City Sailors FC, Bojan Hodak: Target Kami Menang!

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, menargetkan kemenangan saat timnya tandang ke markas Lion City Sailors FC di lanjutan matchday kelima Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Bishan, Singapura, Rabu 26 November 2025 pukul 19.15 WIB. Menurut Bojan Hodak, riskan jika Persib Bandung hanya mengincar satu poin di Singapura.

Sekadar diketahui, Persib Bandung di ambang lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- hanya membutuhkan hasil imbang melawan Lion City Sailors FC untuk menyegel tiket 16 besar.

Persib Bandung selangkah lagi lolos 16 besar ACL 2. (Foto: Instagram/@persib)

Setelah melalui empat pertandingan, Berguinho dan kawan-kawan duduk di puncak klasemen Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 dengan 10 angka. Persib Bandung unggul satu angka atas Bangkok United di posisi dua, serta unggul enam poin kontra Lion City Sailors FC di tempat ketiga.

"Jika kami hanya memfokuskan terhadap satu poin, masalahnya kami bisa saja berpotensi kalah. Kami tentunya akan mencoba memenangkan pertandingan besok. Sejauh ini kami sudah melakukannya dengan baik," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers jelang laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC

1. Persib Bandung dalam Kepercayaan Diri Tinggi

Jelang melawan Lion City Sailors FC, Persib Bandung dalam kepercayaan diri tinggi. Penyebabnya karena Andrew Jung dan kawan-kawan selalu menang dalam tujuh laga terakhir di semua kompetisi.

"Saat ini tim dalam rasa percaya diri yang baik. Kita tahu Persib meraih kemenangan tujuh kali secara beruntun. Itu sangat bagus untuk meningkatkan rasa percaya diri para pemain,” lanjut Bojan Hodak.