Bobotoh Cantik Prediksi Persib Bandung Menang Mudah di Markas Lion City Sailors, Yakin 2-0!

BANDUNG – Dukungan dan optimisme tinggi mengalir jelang laga krusial Persib Bandung melawan Lion City Sailors FC di matchday kelima Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Jalan Besar, Singapura, pada Rabu 26 November 2025 ini diprediksi akan berlangsung sengit.

Namun, Bobotoh cantik asal Kabupaten Bandung, Gina Rahma Widya, yakin Maung Bandung akan pulang membawa kemenangan meyakinkan. Tak tanggung-tanggung, Gina menilai Persib bakal menang 2-0!

1. Pertarungan Sengit demi Tiket Fase Gugur

Gina Rahma Widya menyampaikan keyakinannya bahwa intensitas pertandingan akan sangat tinggi. Kedua tim memiliki motivasi besar, terutama Lion City Sailors yang akan bermain di kandang sendiri.

“Pertandingannya pasti akan sengit. Lion City pasti akan mati-matian untuk bisa meraih poin penuh supaya bisa memperbaiki klasemen dan menjaga peluang lolos,” ujar Gina, Selasa (25/11/2025).

Meski demikian, Gina menegaskan Persib Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak tidak akan tinggal diam dan diprediksi tampil agresif demi mengamankan tiket fase gugur.

“Persib juga akan meladeninya dengan motivasi tinggi. Target prestasi di AFC Champions League Two jadi dorongan besar untuk tampil habis-habisan,” tambahnya.

Gina juga menyebut kehadiran Bobotoh secara langsung di Singapura akan menjadi suntikan moral yang besar bagi para pemain.

Bobotoh cantik Gina Rahma Widya, (Foto: Dok Pribadi)

“Banyak Bobotoh yang hadir langsung ke stadion. Itu pasti jadi motivasi tambahan untuk para pemain. Jadi bukan hanya mengejar satu poin, tapi memperpanjang tren positif dengan meraih kemenangan,” tuturnya.

Gina meyakini kemenangan tandang ini sangat penting, tidak hanya untuk memastikan lolos dari fase grup, tetapi juga membuka peluang Persib menjadi juara Grup G.