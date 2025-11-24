Tak Mau Imbang Apalagi Kalah, Bojan Hodak Targetkan Persib Bandung Menang di Kandang Lion City Sailors

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan timnya akan berupaya meraih kemenangan penuh saat bertandang ke markas Lion City Sailors dalam matchday kelima Grup G AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026. Sejatinya, Maung Bandung hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengunci tiket ke babak selanjutnya, namun Hodak mau tiga poin tetap diraih timnya.

Kendati demikian, Hodak menyadari mencuri kemenangan di Stadion Bishan, Singapura, Rabu 25 November 2025 malam WIB, bukanlah tugas yang mudah. Jadi, perlu usaha ekstra bagi Persib untuk mewujudkan kemenangan itu.

1. Waspadai Ambisi Tuan Rumah

Saat ini, Persib memimpin klasemen sementara Grup G dengan 10 poin, unggul satu angka dari pesaing terdekat, Bangkok United, sementara Lion City Sailors berada di urutan ketiga dengan empat poin.

Meskipun Persib hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan kelolosan, Hodak enggan menganggap remeh Lion City Sailors. Ia memprediksi tim asal Singapura itu akan tampil habis-habisan demi meraih kemenangan, terutama saat bermain di hadapan publiknya sendiri.

“Kami akan melanjutkan pertandingan di ACL Two. Saya katakan, ini juga pertandingan yang berat bagi kami,” kata Hodak, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (24/11/2025).

Adam Alis cetak 2 gol kemenangan 3-2 Persib Bandung atas Selangor FC persibcoid

“Untuk pihak lawan mereka tentunya sangat ingin berburu kemenangan. Kita semua di sini tahu Lion adalah tim yang berada di level atas. Tahun lalu mereka runner-up di ACL 2," tambahnya.