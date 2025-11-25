Link Nonton Lion City Sailors vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 di Vision+

LINK nonton laga Lion City Sailors vs Persib Bandung di matchday kelima Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertemuan perwakilan klub asal Indonesia vs Singapura itu tepatnya akan berlangsung pada Rabu 26 November 2025 dan dapat disaksikan secara live streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim yang sedang berjuang mempertahankan posisi di Grup G. Persib Bandung, yang tampil impresif di fase grup, kembali membawa misi besar saat bertandang ke Singapura.

Performa solid Maung Bandung membuat mereka menjadi salah satu kandidat kuat untuk lolos ke fase selanjutnya. Sementara itu, Lion City Sailors tengah berada dalam situasi yang menuntut kebangkitan.

Dengan tekanan tinggi dari para pesaing di grup, mereka wajib tampil agresif untuk meraih poin penuh di laga kandang ini. Grup G menjadi salah satu grup paling kompetitif di AFC Champions League 2 musim ini.

Lion City Sailors vs Persib Bandung bisa disaksikan di Vision+

Hingga matchday keempat, Persib Bandung memimpin klasemen dengan 10 poin hasil dari tiga kemenangan dan satu imbang. Di bawahnya, Bangkok United menempel ketat dengan 9 poin, berkat tiga kemenangan dan satu kekalahan. Situasi berbeda dialami Lion City Sailors, yang berada di posisi ketiga dengan 4 poin.