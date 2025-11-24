Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Lion City Sailors vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026, Beckham Putra Siap Menggila!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |16:00 WIB
Jelang Lion City Sailors vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026, Beckham Putra Siap Menggila!
Pemain Persib Bandung, Beckham Putra. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menyatakan fokus penuh menatap pertandingan krusial kontra Lion City Sailors di matchday kelima Grup G AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026. Pemain yang akrab disapa Etam itu menegaskan laga yang akan digelar di Stadion Bishan, Singapura, pada Rabu 26 November 2025 besok, sangat penting untuk mengamankan tiket ke fase gugur turnamen Asia tersebut.

Pertandingan melawan wakil Singapura itu juga menjadi momentum bagi Maung Bandung –julukan Persin– untuk melanjutkan tren performa gemilang. Saat ini, Persib memegang rekor tak terkalahkan dalam tujuh laga beruntun di semua kompetisi.

1. Siap Menggila

Laga ini memiliki signifikansi ganda bagi Beckham Putra dan rekan-rekannya, yakni menjaga peluang lolos ke fase gugur ACL 2 2025-2026. Beckham, yang absen di laga sebelumnya akibat kartu merah saat melawan Dewa United, menegaskan kesiapannya untuk tampil maksimal.

“Ini (kartu Merah) harus menjadi pembelajaran dan semoga saya bisa lebih baik ke depannya. Harus tampil maksimal agar bisa meraih target yang kami inginkan,” ucap Beckham, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Senin (24/11/2025).

Beckham Putra. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Beckham Putra. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

Beckham pun berharap insiden tersebut menjadi pelajaran berharga dan memacu dirinya untuk memberikan kontribusi terbaik di Singapura.

2. Modal Tujuh Kemenangan dan Kekompakan Tim

Modal impresif berupa tujuh kemenangan beruntun di semua kompetisi turut menambah kepercayaan diri gelandang Timnas Indonesia tersebut. Menurut Beckham, performa stabil yang ditunjukkan Persib menjadi bekal penting untuk menghadapi tekanan dan tantangan di Singapura.

 

Halaman:
1 2
      
