HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Satu-satunya Penghuni Pot 4 Drawing yang Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |09:56 WIB
Persib Bandung Satu-satunya Penghuni Pot 4 Drawing yang Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026?
Persib Bandung selangkah lagi lolos 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PERSIB Bandung satu-satunya penghuni pot 4 drawing yang lolos 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026? Saat drawing fase grup AFC Champions League 2 2025-2026 dilakukan, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- ditempatkan di pot 4 atau pot paling rendah.

Skuad asuhan Bojan Hodak ditempatkan di pot 4 karena lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2025-2026 melalui jalur playoff. Meski menempati pot 4, Adam Alis dan kawan-kawan menunjukan mereka sanggup bersaing.

1. Persib Bandung Selangkah Lagi Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Persib Bandung selangkah lagi lolos 16 besar AFC Champions League 2.. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung selangkah lagi lolos 16 besar AFC Champions League 2.. (Foto: Instagram/persib)

Hingga matchday keempat Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung kukuh di puncak klasemen dengan 10 angka. Mengekor di posisi dua ada Bangkok United dengan sembilan poin, Lion City Sailors FC (empat angka) dan Selangor FC (nol poin).

Berdasarkan data di atas, Persib Bandung hanya membutuhkan satu poin tambahan dari dua laga tersisa untuk mengunci tiket 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Tiket 16 besar itu berpotensi diamankan Persib Bandung saat tandang ke markas Lion City Sailors FC di matchday kelima Grup G pada Rabu, 26 November 2025 pukul 19.15 WIB.

Peluang Persib Bandung meraih angka di markas Lion City Sailors FC sangat besar. Sebab, Persib Bandung saat ini dalam tren positif, yang mana selalu menang dalam tujuh laga terkini di semua kompetisi.

Persib Bandung juga memiliki catatan manis di kandang Lion City Sailors FC musim lalu. Mentas di matchday keempat Grup F AFC Champions League 2 2024-2025, Persib Bandung menang 3-2 atas Lion City Sailors FC. Bedanya, saat itu Persib Bandung menang di Stadion Jalan Besar, sedangkan pertandingan besok malam dilangsungkan di Stadion Bishan.

 

