HOME BOLA LIGA CHAMPION

Syarat Persib Bandung Juara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 Kelar Lawan Lion City Sailors FC

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |12:47 WIB
Syarat Persib Bandung Juara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 Kelar Lawan Lion City Sailors FC
Persib Bandung berpeluang finis sebagai juara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

SYARAT Persib Bandung juara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 kelar melawan Lion City Sailors FC akan diulas Okezone. Hingga matchday keempat Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- duduk di posisi puncak dengan 10 angka.

Mengekor di posisi dua ada Bangkok United dengan sembilan poin, Lion City Sailors FC di tempat ketiga dengan empat angka dan Selangor FC tanpa raihan poin di posisi juru kunci. Berdasarkan data di atas, Persib Bandung racikan Bojan Hodak hanya butuh tambahan satu angka dari dua laga sisa Grup G untuk mengamankan tempat di 16 besar.

Persib Bandung selangkah lagi lolos 16 besar ACL2. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung selangkah lagi lolos 16 besar ACL2. (Foto: Instagram/persib)

Koleksi 11 angka menjamin Persib Bandung finis dua besar yang menggaransi tiket lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.  Satu angka tambahan berpotensi disabet Persib Bandung saat tandang ke markas Lion City Sailors FC di matchday kelima Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Bishan, Singapura, pada Rabu 26 November 2025 malam WIB

1. Persib Bandung Bidik Juara Grup

Meski hanya butuh tambahan satu angka untuk lolos ke 16 besar, Persib Bandung tetap membidik finis sebagai juara grup. Status juara grup itu bahkan bisa dikunci Persib Bandung sejak matchday kelima Grup G yang berlangsung besok.

Lantas, apa syaratnya? Persib Bandung wajib menang atas Lion City Sailors FC dan di laga lain Bangkok United kalah dari Selangor FC.

Jika kondisi di atas terjadi, koleksi angka Persib Bandung adalah 13 poin, unggul empat angka atas Bangkok United di posisi dua. Berhubung setelahnya menyisakan satu pertandingan lagi, Persib Bandung sudah mengamankan posisi juara grup andai perhitungan di atas terealisasi.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
