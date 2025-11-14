Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Kembali Mainkan Laga Kandang di Solo, The Jakmania Diizinkan Datang

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |01:04 WIB
Persija Jakarta Kembali Mainkan Laga Kandang di Solo, The Jakmania Diizinkan Datang
Persija Jakarta kembali harus memainkan laga kandangnya di Solo (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta kembali harus memainkan laga kandangnya di Solo, Jawa Tengah. Namun, kali ini, The Jakmania diizinkan untuk hadir di tribun Stadion Manahan.

Persija Jakarta akan memainkan laga kandang melawan Persik Kediri di pekan ke-13 Super League 2025-2026. Tapi, laga kandang itu akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Kamis 20 November pukul 19.00 WIB.

1. Tiket Pesawat Jakarta-Solo

Stadion Manahan PSSI

Kabar tersebut diumumkan langsung lewat akun Instagram resmi klub @persija. Dalam unggahan tersebut, mereka menuliskan pesan singkat.

"MISI SELANJUTNYA MENANTI!" bunyi unggahan akun itu disertai gambar tiket pesawat Jakarta–Solo.

Bukan tanpa alasan Persija terpaksa memainkan laga kandang di luar Jakarta. Hal tersebut tak lepas dari belum siapnya rumput Jakarta International Stadium (JIS) maupun Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Ini bukan kali pertama Persija bermain di luar Jakarta musim ini. Sebelumnya, Rizky Ridho dkk juga menjamu PSBS Biak di Solo, dalam laga pekan ke-11, 31 Oktober 2025.

Saat itu, JIS masih dalam pemulihan pascakonser NCT Dream. Sedangkan SUGBK disiapkan untuk konser BLACKPINK pada 1-2 November.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/49/3184904/mauricio_souza-RCPH_large.jpg
Gara-Gara Konser Musik, Mauricio Souza Kecewa Berat Persija Jakarta Belum Bisa Main di JIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184903/rizky_ridho-8omO_large.jpg
Gol Spektakuler Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Mauricio Souza: Saya Mendukungnya Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184890/persija_jakarta_vs_persik_kediri-9wFt_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Sempat Ditunda karena Hujan Deras, Macan Kemayoran Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184880/marc_klok_ingin_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_di_super_league_2025_2026_okezone-OkrM_large.jpg
Nick Kuipers dan Edo Febriansah Pulang ke Markas Persib Bandung, Marc Klok: Tak Ada yang Namanya Teman di Lapangan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646219/332-tim-ramaikan-turnamen-biokul-padel-tourney-2025-mfm.webp
332 Tim Ramaikan Turnamen Biokul Padel Tourney 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Blak-blakan Ungkap Rasa Jadi Pemain Indonesia Pertama di Liga Jerman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement