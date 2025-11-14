Persija Jakarta Kembali Mainkan Laga Kandang di Solo, The Jakmania Diizinkan Datang

Persija Jakarta kembali harus memainkan laga kandangnya di Solo (Foto: Persija Jakarta)

PERSIJA Jakarta kembali harus memainkan laga kandangnya di Solo, Jawa Tengah. Namun, kali ini, The Jakmania diizinkan untuk hadir di tribun Stadion Manahan.

Persija Jakarta akan memainkan laga kandang melawan Persik Kediri di pekan ke-13 Super League 2025-2026. Tapi, laga kandang itu akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Kamis 20 November pukul 19.00 WIB.

1. Tiket Pesawat Jakarta-Solo

Kabar tersebut diumumkan langsung lewat akun Instagram resmi klub @persija. Dalam unggahan tersebut, mereka menuliskan pesan singkat.

"MISI SELANJUTNYA MENANTI!" bunyi unggahan akun itu disertai gambar tiket pesawat Jakarta–Solo.

Bukan tanpa alasan Persija terpaksa memainkan laga kandang di luar Jakarta. Hal tersebut tak lepas dari belum siapnya rumput Jakarta International Stadium (JIS) maupun Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Ini bukan kali pertama Persija bermain di luar Jakarta musim ini. Sebelumnya, Rizky Ridho dkk juga menjamu PSBS Biak di Solo, dalam laga pekan ke-11, 31 Oktober 2025.

Saat itu, JIS masih dalam pemulihan pascakonser NCT Dream. Sedangkan SUGBK disiapkan untuk konser BLACKPINK pada 1-2 November.