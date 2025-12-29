Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tomas Trucha: Hasil Akhir Laga Persib Bandung vs PSM Makassar Harusnya 1-1

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |00:05 WIB
Tomas Trucha: Hasil Akhir Laga Persib Bandung vs PSM Makassar Harusnya 1-1
Persib Bandung menang 1-0 atas PSM Makassar. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH PSM Makassar, Tomas Trucha, tetap bangga meski timnya kandas 0-1 dari Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion GBLA, Bandung, Sabtu 27 Desember 2025 malam WIB.  Gol semata wayang Persib Bandung diciptakan Andrew Jung pada menit ke-26 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan Thom Haye dari sepak pojok.

“Hari ini saya bangga dengan para pemain karena mereka benar-benar memberikan segalanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka adalah tim yang sangat bagus, sangat terorganisir, dengan pelatih yang sangat baik,” kata Tomas Trucha usai pertandingan.

Persib Bandung vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/persib)

1. PSM Makassar Gagal Manfaatkan Peluang

Pelatih asal Republik Ceko ini mengaku sudah mempersiapkan rencana untuk memberikan kejutan kepada Persib Bandung. Namun, PSM Makassar tidak bisa memanfaatkan peluang menjadi gol.

“Terkadang itu adalah kekalahan, tetapi itu adalah kekalahan dengan kepala tegak. Terutama di babak kedua, kami memberikan tekanan. Saya yakin hingga menit terakhir, tim lawan takut kami bisa mencetak gol. Sayangnya, wasit di pojok lapangan memutuskan ya, itu adalah penalti,” kata eks pelatih Kelantan FC ini.

“Tapi, terkadang ketika Anda berhasil menyelamatkan penalti, itu keberuntungan bagi Anda. Tapi sayangnya, langsung dari tendangan sudut, kami kebobolan gol,” tuturnya.

2. Laga Harusnya Berakhir 1-1

Menurut Tomas Trucha, di babak kedua PSM Makassar ingin bermain lebih agresif hingga bermain lebih banyak di separuh lapangan lawan.  “Saya akan mengatakan satu peluang ketika Alex melepaskan tembakan dan Savoi memantulkannya,” lanjut pelatih 54 tahun ini.

 

