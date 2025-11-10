Eksel Runtukahu Banjir Pujian Usai Cetak 2 Gol Kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC

Eksel Runtukahu bintang kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC. (Foto: Media Persija Jakarta)

JAKARTA - Persija Jakarta meraih kemenangan 2-1 atas Arema FC dalam lanjutan pekan ke-11 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu 8 November 2025 sore WIB. Gol-gol kemenangan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- dicatatkan Eksel Runtukahu (48' dan 50'). Sementara itu, gol tunggal Arema FC ditorehkan Valdeci (12').

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengatakan tim asuhannya mendapatkan perlawanan ketat dari Arema FC sepanjang 90 menit permainan. Kondisi itu membuat Persija Jakarta tertinggal 0-1 di babak pertama.

Persija Jakarta menang dramatis atas Arema FC

“Sejak awal kami sudah tahu bahwa pertandingan ini tidak akan mudah. Kami berhadapan dengan tim yang bagus," kata Mauricio Souza kelar laga Arema FC vs Persija Jakarta.

"Di babak pertama, mereka (Arema) bertahan dengan sangat baik sehingga kami kesulitan berkembang dan tempo permainan kami menjadi agak lambat. Namun, kami juga punya beberapa peluang,” tambah eks pelatih Madura United ini.

1. Eksel Runtukahu Banjir Pujian

Pelatih asal Brasil itu mengatakan beberapa perubahan dilakukan di babak kedua dalam upaya mengejar ketertinggalan. Alhasil, Persija Jakarta mampu membalikan keadaan dan berhasil meraih kemenangan.

“Di babak kedua, kami melakukan beberapa pergantian pemain dan permainan menjadi lebih kompetitif. Akhirnya, kami bisa mencetak dua gol indah lewat Eksel Runtukahu," kata Mauricio Souza.