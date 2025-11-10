Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Eksel Runtukahu Banjir Pujian Usai Cetak 2 Gol Kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |01:05 WIB
Eksel Runtukahu Banjir Pujian Usai Cetak 2 Gol Kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC
Eksel Runtukahu bintang kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC. (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta meraih kemenangan 2-1 atas Arema FC dalam lanjutan pekan ke-11 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu 8 November 2025 sore WIB. Gol-gol kemenangan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- dicatatkan Eksel Runtukahu (48' dan 50'). Sementara itu, gol tunggal Arema FC ditorehkan Valdeci (12').

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengatakan tim asuhannya mendapatkan perlawanan ketat dari Arema FC sepanjang 90 menit permainan. Kondisi itu membuat Persija Jakarta tertinggal 0-1 di babak pertama.

Persija Jakarta menang dramatis atas Arema FC
Persija Jakarta menang dramatis atas Arema FC

“Sejak awal kami sudah tahu bahwa pertandingan ini tidak akan mudah. Kami berhadapan dengan tim yang bagus," kata Mauricio Souza kelar laga Arema FC vs Persija Jakarta.

"Di babak pertama, mereka (Arema) bertahan dengan sangat baik sehingga kami kesulitan berkembang dan tempo permainan kami menjadi agak lambat. Namun, kami juga punya beberapa peluang,” tambah eks pelatih Madura United ini.

1. Eksel Runtukahu Banjir Pujian

Pelatih asal Brasil itu mengatakan beberapa perubahan dilakukan di babak kedua dalam upaya mengejar ketertinggalan. Alhasil, Persija Jakarta mampu membalikan keadaan dan berhasil meraih kemenangan.

“Di babak kedua, kami melakukan beberapa pergantian pemain dan permainan menjadi lebih kompetitif. Akhirnya, kami bisa mencetak dua gol indah lewat Eksel Runtukahu," kata Mauricio Souza.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184656/beckham_putra_siap_antar_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_persibcoid-DA4U_large.jpg
Misi Balas Dendam Persib Bandung atas Dewa United, Beckham Putra: Wajib Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184508/ong_kim_swee_girang_betul_laga_persija_jakarta_vs_persik_kediri_dimainkan_di_solo-tiOG_large.jpg
Ong Kim Swee Girang Laga Persija Jakarta vs Persik Kediri Dimainkan di Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184634/persija_jakarta-oWFh_large.jpg
Persija Jakarta Lanjutkan Tren Kemenangan saat Jamu Persik Kediri Besok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184609/persebaya_surabaya-O9BY_large.jpg
Persebaya Surabaya vs Arema FC: Bajul Ijo Tak Mau Sepelekan Lawan di Derby Jatim
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645795/7-pencetak-gol-terbanyak-di-awal-musim-sejak-tahun-2000-messi-tak-terbendung-qyw.webp
7 Pencetak Gol Terbanyak di Awal Musim Sejak Tahun 2000: Messi Tak Terbendung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/ac_milan.jpg
AC Milan dan Inter Ditimpa Masalah Serius jelang Derby della Madonnina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement