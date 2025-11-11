Bojan Hodak Bicara soal Peran Vital Federico Barba di Lini Pertahanan Persib Bandung, Puji Pengalaman

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, membicarakan sola peran vital Federico Barba di lini pertahanan Persib Bandung. Dia pun menyanjung pengalaman dari Federico Barba.

Kehadiran Federico Barba diakui Bojan telah membuat para pemainnya nyaman. Alhasil, Persib bisa bermain apik hingga meraih kemenangan demi kemenangan.

1. Peran Vital Federico Barba

Federico Barba memang terus tunjukkan kinerja apik di Persib Bandung. Tanpanya, Persib bisa kehilangan stabilitas bermain.

Momen itu turut dialami Persib kala Federico Barba absen bermain. Rekor clean sheet dalam lima pertandingan di berbagai kompetisi Persib pun terhenti di laga kontra Selangor FC karena laga berakhir dengan skor 3-2 di AFC Champions League Two (ACL) 2 2025-2026.