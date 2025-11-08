Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |03:05 WIB
Teja Paku Alam Bocorkan <i>Team Talk</i> Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
Team Talk Bojan Hodak di jeda antarbabak laga kontra Selangor FC sukses membangkitan Persib Bandung (Foto: AFC)
PETALING JAYA – Kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam, membocorkan isi team talk Bojan Hodak saat timnya tertinggal 0-2 dari Selangor FC di jeda antarbabak laga AFC Champions League 2 2025-2026. Kalimat itu sukses membangkitkan Maung Bandung di babak kedua.

Persib meraih kemenangan dramatis 3-2 saat bertandang ke markas Selangor FC di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis 6 November 2025. Dibilang dramatis karena mereka sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama dengan skor 0-2. 

Adam Alis cetak 2 gol kemenangan 3-2 Persib Bandung atas Selangor FC persibcoid

Maung Bandung memang tidak memulai babak pertama dengan baik. Gawang yang dikawal Teja langsung jebol dua kali saat pertandingan baru berjalan 15 menit. 

1. Jangan Bikin Malu

Situasi itu membuat Thom Haye cs harus kerja ekstra mengejar ketertinggalan. Sampai akhirnya, Persib bisa membalikkan keadaan di babak kedua lewat gol yang dicetak Andrew Jung (49’) dan brace Adam Alis (81’ dan 90+7’).

Di balik kemenangan dramatis tersebut, ada pesan penting dari Hodak yang membakar semangat skuad Persib. Di ruang ganti, pelatih asal Kroasia itu mengingatkan seluruh pemainnya agar jangan sampai membuat timnya menelan kekalahan memalukan.

“Coach bicara pada kami, ‘Tidak apa-apa kalah, tetapi jangan bikin malu,’” ungkap Teja, dikutip dari kanal YouTube Harimau Malaya, Sabtu (8/11/2025).  

 

